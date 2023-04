Libera: continuiamo a chiedere risposte per i cittadini mentre la maggioranza tenta di sviare l’attenzione!

Capiamo che nelle difficoltà si perda lucidità ma l’ultimo comunicato della maggioranza e’, pare assurdo ma e’ davvero così, più delirante delle prese di posizione che si sono succedute dal Governo per giustificare il Caos Bollette. Si accusa Libera, che ha semplicemente interpretato lo sgomento dei sammarinesi rispetto al disastro gestionale creato da Lonfernini e soci a cui si è cercato di porre rimedio proprio grazie all’azione critica del Paese, con una affermazione falsa e disonesta. Libera non ha mai avuto la responsabilità diretta dell’AASS, ma va ricordato che l’Azienda ha sempre prodotto utili prima dello sciagurato avvento di questo Governo. La maggioranza, invece, dovrebbe spiegare il motivo per cui non si è ancora fatta chiarezza su dove sono finite le risorse incamerate dal rimborso mensile derivante dal contratto a prezzo fisso stipulato dall’ Aass e per quale ragione non si sono previsti aiuti concreti per famiglie ed imprese, nemmeno una rateizzazione dei pagamenti. Per non parlare degli errori sulla fatturazione che ancora non si è capito se ci sono stati oppure no. La maggioranza, cari concittadini, va avanti con falsità, bugie, minacce, difendendo la poltrona in maniera ignobile per il timore che la Dc, pur essendo responsabile dei maggiori disastri sul tema energetico, possa scaricare le stampelle Rete, Motus Liberi e il cartello elettorale Npr. Una maggioranza che e’ quindi costretta a difendere Lonfernini, nonostante informalmente tutti lo abbiano scaricato, pur di difendere la poltrona. La paura di non essere rieletti e’ il vero motivo del comunicato della maggioranza. Questa e’ la verità. Libera continuerà a criticare una gestione approssimativa della cosa pubblica e a fare proposte per migliorare la situazione economica e sociale del Paese. Piuttosto: dove e’ finito il “bancomat” da 400 milioni (di debito estero!) usato da questo Governo?

Cs - Libera