TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Libera: Cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

29 mag 2026
Libera: Cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

Libera è triste. Con Mariella Mularoni scompare un'alleata franca e rigorosa che ha gestito il difficile avvio del cambiamento nella Sanità sammarinese, uno dei pilastri essenziali dello Stato Sociale. Libera è triste perché, fin dal primo momento della nuova legislatura, abbiamo lavorato con Mariella affinché il passaggio verso una medicina che riprendesse la via della prevenzione con un ospedale di ultima istanza capace di dare le risposte di medicina e chirurgia generale e di garantire, in caso di necessità, l'accesso alle più alte specializzazioni nella rete convenzionata. Questo il lavoro che Mariella ha portato avanti anche impiegando le ultime energie che le erano rimaste. Con lei la Repubblica perde una persona che ha creduto e lottato per il bene comune. Libera non vuole esprimere solo condoglianze alle figlie e a tutta la famiglia, ma anche sottolineare un esempio per tutti coloro che sono e saranno chiamati a ricoprire incarichi di rilievo per il nostro Stato.

C.s. - Libera – San Marino




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa