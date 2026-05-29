Libera: Cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni

Libera è triste. Con Mariella Mularoni scompare un'alleata franca e rigorosa che ha gestito il difficile avvio del cambiamento nella Sanità sammarinese, uno dei pilastri essenziali dello Stato Sociale. Libera è triste perché, fin dal primo momento della nuova legislatura, abbiamo lavorato con Mariella affinché il passaggio verso una medicina che riprendesse la via della prevenzione con un ospedale di ultima istanza capace di dare le risposte di medicina e chirurgia generale e di garantire, in caso di necessità, l'accesso alle più alte specializzazioni nella rete convenzionata. Questo il lavoro che Mariella ha portato avanti anche impiegando le ultime energie che le erano rimaste. Con lei la Repubblica perde una persona che ha creduto e lottato per il bene comune. Libera non vuole esprimere solo condoglianze alle figlie e a tutta la famiglia, ma anche sottolineare un esempio per tutti coloro che sono e saranno chiamati a ricoprire incarichi di rilievo per il nostro Stato.

C.s. - Libera – San Marino







