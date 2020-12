Libera: credibilità prima di tutto, attendiamo risposte

ll Segretario Ciavatta non denuncia le responsabilità amministrative dell’Iss in Tribunale (di che cosa deve avere paura?) ma intanto usa 10 milioni di euro dal fondo pensioni per pagare le tredicesime perché il suo Governo non è riuscito a trovare 1€ di liquidità fuori da qua. Inoltre non ha ancora risposto a tre domande:

- chi e’ il Segretario di Stato che incontra ancora oggi, come da lui riferito, Gabriele Gatti nelle sedi istituzionali?

- il suo governo prenderà le distanze da chi faceva scritture private, come risulta dalla relazione della commissione d’inchiesta Cis, con noti imprenditori della Repubblica? Certi personaggi non possono sedere in Consiglio, serve credibilità, altrimenti fa la doppia morale e poi però chiede i sacrifici a noi cittadini

-stanno andando avanti le azioni di responsabilità e le azioni di recupero, avviate da Libera grazie alla legge sulle risoluzioni bancarie, da Banca Cis e nell’ambito del sistema bancario almeno per recuperare le risorse del fondo pensioni? Attendiamo risposte.

cs Libera

