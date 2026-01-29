Libera: "Dalle parole ai fatti: sviluppo e servizi che cambiano San Marino"

Libera esprime particolare soddisfazione per il lavoro svolto sul territorio dalla Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e dalla Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all’ AASS, che stanno dando concreta attuazione a una visione di sviluppo fondata su pragmatismo, progettualità e capacità di realizzazione. Da un lato, i cantieri che procedono con continuità, a dimostrazione di una politica del fare che passa dalle parole ai fatti. In questo contesto si inserisce il Polo della Sicurezza di Valdragone, un intervento strategico che consentirà finalmente di liberare il Centro Congressi Kursaal dopo anni di annunci, garantendo al contempo alla Gendarmeria una sede moderna, funzionale e di alto valore architettonico, con un investimento concreto sulla sicurezza del Paese. Dall’altro, il progetto SMUVI, che segna una svolta nel trasporto pubblico: un servizio più semplice, flessibile e realmente su misura per i cittadini. Un’innovazione attesa da anni che permette a San Marino di compiere un passo decisivo verso standard di mobilità finalmente al passo con i tempi. Libera riconosce e apprezza l’azione del Governo, orientata a trasformare gli impegni assunti in risposte concrete per i cittadini e per il futuro del Paese.

