Libera: Definite le priorità per il 2026

Libera: Definite le priorità per il 2026.

Si è svolta sabato 28 marzo, la 3ª Assemblea Programmatica di Libera, un momento di confronto interno e partecipato, volto a verificare e rilanciare l’azione politica del partito nell’attuale ruolo di forza di maggioranza e di governo.

Libera esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata e per la qualità del dibattito che ha caratterizzato l’intera giornata. Un confronto autentico, che ha visto gli aderenti esprimere apprezzamento per la linea politica adottata e per il metodo di lavoro portato avanti in questi mesi all’interno della maggioranza, rafforzando così il percorso intrapreso.

La giornata ha rappresentato anche un’importante occasione di riflessione sul ruolo della sinistra in una fase storica complessa e segnata da profondi cambiamenti internazionali e sociali, affrontata insieme a qualificati esponenti della politica italiana e sammarinese dell’area progressista. In questo contesto, particolarmente significativo è stato il contributo del Prof. Carlo Galli, che ha offerto spunti di grande valore sul piano culturale e politico.

Nel corso dell’Assemblea è stata approvata la Mozione conclusiva, che costituisce il mandato politico del partito.

Un documento che riafferma con chiarezza l’identità di Libera come forza di sinistra, laica, europeista e riformista, capace di interpretare le trasformazioni in atto e di tradurle in azione concreta. La mozione individua inoltre dieci priorità strategiche per il 2026, che delineano con precisione le direttrici dell’impegno politico del partito.

Europa e sistema finanziario: accelerare il percorso di integrazione europea, lavorando per la firma dell’Accordo di Associazione e rafforzando il dialogo con gli Stati membri. In questo quadro diventa centrale anche la definizione del “clarifying addendum” sulla vigilanza bancaria e l’allineamento delle politiche economiche e finanziarie agli standard del mercato unico, per rafforzare credibilità e competitività del sistema Paese.

Conti pubblici e sviluppo: rendere più efficiente la gestione del debito pubblico, orientata alla riduzione dei costi e alla sua progressiva trasformazione in debito interno. Le risorse devono essere destinate agli investimenti strategici, accompagnate da maggiore rigore nella spesa pubblica.

Territorio, lavoro e innovazione: adottare la pianificazione strategica territoriale con l’obiettivo di affrontare concretamente il tema del diritto alla casa, promuovere un lavoro più equilibrato e inclusivo, con attenzione al rapporto vita-lavoro, e alla formazione continua. In questo contesto si inserisce anche la spinta verso l’innovazione, con investimenti sull’intelligenza artificiale e sulle nuove tecnologie, affinché producano benefici reali in termini di qualità del lavoro.

Energia, welfare e qualità della vita: rafforzare l’autonomia energetica, tutelare e potenziare la sanità pubblica e il sistema sociosanitario, con particolare attenzione alla medicina territoriale, alle liste d’attesa e ai servizi per anziani e fragili. Fondamentale l’applicazione dell’ICEE per garantire equità nella distribuzione delle risorse, accompagnata da politiche a sostegno delle famiglie, della natalità e dei servizi educativi, per contrastare il costo della vita e rafforzare la coesione sociale.

L’Assemblea ha altresì ribadito con forza il ruolo di Libera come forza di governo, capace di coniugare idealità e concretezza, trasformando i principi in risultati tangibili attraverso un’azione quotidiana responsabile e coerente. Si è ribadito il sostegno all’attuale maggioranza ma con la necessità di una maggiore serietà e responsabilità nel gestire insieme la fase delicata che il paese sta attraversando.

Allo stesso tempo, Libera conferma la volontà di rappresentare una sinistra moderna, in grado di tenere insieme diritti e opportunità, valori e innovazione, e di guardare con interesse all’area riformista e progressista. Grande soddisfazione viene espressa anche per l’ottimo andamento della campagna di tesseramento 2026, che ha fatto registrare risultati molto positivi, segnale concreto di fiducia nel nostro progetto.



Comunicato stampa

Libera -San Marino

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