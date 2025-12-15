Libera: "Dopo anni di degrado e attese, parte la bonifica di Strada Cardio a Galazzano"

Dopo anni di segnalazioni, rinvii e immobilismo, è finalmente iniziata la bonifica dell’area di Strada Cardio, nella zona industriale di Galazzano, da tempo trasformata in un deposito a cielo aperto di veicoli abbandonati, con gravi criticità ambientali, di sicurezza e di decoro urbano. Per troppo tempo ci è stato detto che non si poteva intervenire. Oggi dimostriamo che, con volontà politica, coordinamento tra gli uffici e senso di responsabilità, anche situazioni considerate irrisolvibili possono trovare risposte concrete. Grazie a un provvedimento d’urgenza e a un’azione amministrativa incisiva, è stata disposta la bonifica immediata dell’area, senza oneri per lo Stato, ponendo fine a una situazione di degrado che si trascinava da anni. Per Libera, prendersi cura del territorio significa anche esercitare una vigilanza costante, prevenire il degrado e intervenire tempestivamente a tutela dell’ambiente e della salute collettiva. La sostenibilità ambientale non è uno slogan, ma una responsabilità quotidiana che passa anche da azioni concrete come questa, capaci di restituire dignità ai luoghi e migliorare la qualità della vita. Il decoro non è un elemento secondario: è parte integrante di una visione di sviluppo sostenibile, rispettosa del territorio e delle comunità che lo vivono. Libera ringrazia il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci, tutti gli uffici competenti e gli operatori coinvolti per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto.

