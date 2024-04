Libera e Partito Socialista con coerenza per una proposta progressista

L’ultimatum lanciato nella conferenza stampa del PSD di venerdì 5 aprile impone alcune precisazioni e la massima chiarezza. Mentre Libera e il Partito Socialista hanno già scelto e deciso di presentarsi in un’unica lista, con il Partito dei Socialisti e dei Democratici è in atto una verifica che potrá condurre alla formazione di una coalizione formata dalla lista Libera/Ps e dalla lista PSD. Tale verifica rappresenta un’opportunità per la sinistra sammarinese che vedrebbe i progressisti tutti dalla stessa parte nel proporre un progetto di grandi riforme per la Repubblica di San Marino. Con le altre forze politiche, comprese quelle che rappresentano ideali del centro democratico, sará possibile un dialogo sulla base di obiettivi chiari capaci di risolvere i problemi più gravi (debito e salvaguardia dello Stato sociale) e di dare una reale prospettiva alla nuova sfida rappresentata dall’applicazione dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. In ballo ci sono i destini del Paese e non di singole persone o di un partito. In questo momento sono necessarie lucidità, coerenza, credibilità delle posizioni e attenta valutazione degli aspetti programmatici. Libera e il PS intendono trasformare il Paese offrendogli un nuovo futuro, rendendo gestibile il debito pubblico sfuggito di mano, applicando l’accordo con l’Unione Europea col fine di favorire sviluppo basato sul lavoro, l’intelligenza eoffrendo opportunità vere ai giovani e alle loro crescenti capacità, gestendo il territorio puntando espressamente alla qualità della vita e riconoscendo il pieno diritto alla casa, rimodellando la sanità affinché la prevenzione e la medicina di base tornino ad avere un ruolo strategico e vicino ai cittadini, rilanciando la cultura affinché la scuola e gli altri istituti culturali tornino ad essere motore di conoscenza, formazione, dibattito. Insomma siamo per un Paese diverso e molto migliore di quello attuale.

Libera Partito Socialista