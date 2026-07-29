Libera e PSD: grande partecipazione alla Festa del 28 luglio, insieme nel nome della libertà, della democrazia e dell’antifascismo

Libera e PSD: grande partecipazione alla Festa del 28 luglio, insieme nel nome della libertà, della democrazia e dell’antifascismo.

Libera e PSD esprimono grande soddisfazione per l’ottima riuscita della Festa del 28 luglio, che anche quest’anno ha visto una significativa partecipazione di cittadini, militanti e simpatizzanti in un momento di incontro e riflessione dedicato ai valori fondanti della Repubblica. Il 28 luglio rappresenta una delle ricorrenze più importanti della storia sammarinese. Una giornata che ricorda la caduta del fascismo e che rinnova l’impegno a difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della democrazia, dell’antifascismo, del pluralismo e del rispetto delle istituzioni. Valori che continuano a rappresentare il fondamento dell’azione politica dell’attuale coalizione di governo. Nel corso della serata sono intervenuti i Segretari dei due partiti, Giulia Muratori e Luca Lazzari, che hanno ribadito come questa ricorrenza non appartenga soltanto alla memoria del passato, ma rappresenti un richiamo costante alla responsabilità di costruire una democrazia capace di valorizzare il confronto, il dialogo e la partecipazione. Per il secondo anno consecutivo Libera e PSD hanno scelto di celebrare insieme questa giornata, confermando un percorso politico che, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, ha saputo trovare sintesi importanti nell’interesse generale del Paese. Una coalizione che guarda con fiducia alla seconda parte della legislatura, consapevole dei numerosi obiettivi ancora da raggiungere: dal completamento della riforma della famiglia a quello della riforma della cittadinanza, dall’avvio dell’ICEE all’attuazione della Pianificazione Strategica Territoriale, dal rafforzamento del welfare e della sanità territoriale alla tutela del potere d’acquisto dei salari, fino al rafforzamento del comparto bancario, agli investimenti nelle infrastrutture strategiche per la crescita del Paese e alla piena valorizzazione delle opportunità offerte dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Grande interesse ha suscitato anche il dibattito "San Marino oltre la firma", dedicato all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che ha visto la partecipazione del Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, di Emanuele Rossini, Presidente ANIS, di Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL, di Silvia Cecchetti, Presidente del PSD, e di Michele Muratori, Capogruppo di Libera. Il confronto si è concentrato soprattutto sulle opportunità che l’Accordo di Associazione offrirà a San Marino nei prossimi anni. Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive di crescita per il sistema produttivo, alle nuove possibilità per le imprese di operare nel mercato unico europeo, al rafforzamento del sistema bancario e finanziario e alle ricadute positive in termini di competitività, attrattività e sviluppo economico. Nel corso del dibattito è stata inoltre evidenziata l’importanza di accompagnare la fase di attuazione dell’Accordo con un percorso di informazione e coinvolgimento della cittadinanza, affinché l’intera comunità possa essere protagonista consapevole di questa nuova fase di sviluppo della Repubblica. Grande soddisfazione anche per la presentazione del libro "America, go away!" della giornalista Sara Lucaroni, promossa grazie alla collaborazione tra i movimenti giovanili dei due parti, Generazione Libera e Gen.SM. Un momento di approfondimento e confronto particolarmente apprezzato, che ha arricchito il programma della manifestazione e confermato la volontà delle nuove generazioni di contribuire al dibattito culturale e politico del Paese. Libera e PSD desiderano infine rivolgere un sentito ringraziamento ai tanti volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile la riuscita della manifestazione, agli ospiti intervenuti e a tutte le persone che hanno scelto di partecipare, contribuendo a rendere il 28 luglio non soltanto un momento di memoria, ma anche un’occasione di condivisione, confronto e fiducia nel futuro della Repubblica.

C.s. Libera – San Marino

Partito dei Socialisti e dei Democratici

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