Libera: "Emergenza Carovita, ancora il nulla".

Libera continua a denunciare il silenzio del Governo rispetto alla richiesta di confronto e alle proposte che da tempo facciamo sull’emergenza carovita. Grazie ad un emendamento di Libera, poi accolto dal Governo, si è riusciti, per esempio, ad aumentare gli assegni famigliari del 10%, ma occorre fare molto di più. Libera ha avanzato diverse proposte: dalla destinazione di 1 milione di euro del debito estero contratto per calmierare le bollette al prolungamento dei piani di ammortamento dei mutui per abbassare l’importo delle rate anche attraverso un tavolo di confronto tra Politica, Banche e associazioni di consumatori, da una profonda revisione delle politiche dei redditi, rivedendo il reddito minimo famigliare, all’applicazione urgente dell’ICEE. Bene ha fatto il sindacato, nei giorni scorsi, a sollecitare l’Esecutivo su questi temi, visto che il “menefreghismo” del Governo è fastidioso, deleterio e poco incline alle esigenze reali dei nostri concittadini, delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Le priorità del Paese sono queste, non le poltrone o i giochini politici di fine legislatura o peggio ancora le “regalie” da campagna elettorale fatte dai singoli Segretari di Stato.

c.s. Libera

