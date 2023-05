Libera. Emergenza Emilia Romagna: indicazioni per aiuti concreti

Non è questo il tempo delle considerazioni politiche e tantomeno delle strumentalizzazioni. Questo è il tempo dell’emergenza e degli aiuti. L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna ha provocato l’esondazione di numerosi fiumi, con conseguenze drammatiche: tante persone hanno perso la vita e migliaia sono in estrema difficoltà costrette ad affrontare l’emergenza. Tanti chiedono come poter aiutare le persone colpite dall’alluvione. La solidarietà del popolo sammarinese anche questa volta saprà emergere, facendosi valere. Libera e’ in costante contatto con la Regione Emilia Romagna, con i sindaci dei Comuni colpiti dall’alluvione e con le nostre comunità sammarinesi residenti in Romagna. Il sistema istituzionale e del volontariato di Protezione Civile sta rispondendo al meglio all’emergenza. Comunicheremo ogni iniziativa di solidarietà in atto. Sono sconsigliate iniziative individuali. Tutti gli aiuti vanno veicolati attraverso la Protezione Civile per evitare spreco di risorse e confusione organizzativa. Per chi volesse contribuire la Regione ha promosso una raccolta fondi a favore delle persone e delle comunità colpite.

Questo l’Iban: IT69G0200802435000104428964 oppure contattare il numero verde attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, 80002462.

Libera