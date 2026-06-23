Libera: Europa, sanità, giustizia e potere d’acquisto al centro dell’azione politica

Si è riunito nella serata di ieri il Direttivo di Libera per un approfondito confronto sulla situazione politica, economica e sociale del Paese, con particolare attenzione ai principali dossier strategici che interesseranno San Marino nei prossimi mesi.



ACCORDO DI ASSOCIAZIONE E SISTEMA BANCARIO: SERVONO DETERMINAZIONE E RESPONSABILITÀ

Il Direttivo ha dedicato ampio spazio all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e alle recenti vicende legate al cosiddetto “caso bulgaro”, questioni che inevitabilmente generano attenzione e preoccupazione poiché coinvolgono due pilastri fondamentali per il futuro della Repubblica: il percorso di integrazione europea e lo sviluppo del sistema finanziario sammarinese. Nella consapevolezza delle difficoltà emerse nel tentativo di cessione della maggioranza delle azioni di Banca di San Marino, il Direttivo ha confermato pieno sostegno alla linea politica portata avanti dalla dirigenza del partito, che intende avviare con determinazione il dialogo con le autorità italiane e con Banca d’Italia, affinché si possa definire quanto contenuto nel “clarify addendum” in materia di vigilanza condivisa, strumento indispensabile per dare al sistema finanziario sammarinese la massima stabilità nella trasparenza. Per Libera, l’obiettivo è quello di rafforzare la credibilità internazionale del sistema, favorire l’integrazione finanziaria con il contesto europeo e in tal modo creare le condizioni per generare nuove opportunità.



GIUSTIZIA, DIRITTI E RISPETTO DELLE ISTITUZIONI

Il Direttivo ha inoltre affrontato i temi legati alla giustizia e alla tutela dei diritti, ribadendo come il rispetto della separazione dei poteri rappresenti uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Libera ritiene che il confronto politico debba sempre mantenersi nel pieno rispetto dell’autonomia delle istituzioni e delle competenze attribuite ai diversi organi dello Stato, così come nel rispetto degli organismi internazionali chiamati a garantire la tutela dei diritti fondamentali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sono questi elementi imprescindibili per la credibilità e la solidità del nostro ordinamento. Il rispetto delle decisioni adottate dagli organi di giustizia interni e internazionali vanno applicate e, se necessario devono condurre alla riforma di norme che contrastano con i principi generali delle Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.



SODDISFAZIONE PER L’ATTIVITA’ DELLE SEGRETERIE AL TERRITORIO E AL LAVORO

Il Direttivo esprime un convinto apprezzamento per il lavoro che le Segreterie di Stato guidate da esponenti di Libera stanno portando avanti all’interno dell’azione di Governo. In particolare vengono riconosciuti l’impegno e i risultati raggiunti dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, che stanno affrontando con concretezza e visione strategica temi centrali per il futuro del Paese, quali la pianificazione territoriale, la tutela ambientale, l’apertura di cantieri delle opere pubbliche lasciate all’abbandono da decenni, la svolta nel campo della produzione delle energie alternative e dei trasporti, le politiche attive del lavoro, la formazione e la crescita delle opportunità occupazionali Il Direttivo riconosce il raggiungimento di obiettivi anche in settori diversi quali la legge che introduce l’ICEE e che ora gradualmente verrà applicato per favorire i cittadini meno abbienti, la legge sulla cittadinanza, il testo unanimemente condiviso sul fine vita e in campo internazionale il riconoscimento dello Stato Palestinese. Il direttivo auspica che possa essere al più presto approvato l’ordine del giorno presentato da Libera che chiede ci si attivi affinché possa essere abolito l’embargo che sta tenendo in una condizione di estrema povertà la popolazione cubana.





SANITÀ: RAFFORZARE LA MEDICINA TERRITORIALE E LA PREVENZIONE

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle politiche sanitarie. Il Direttivo ha chiesto alla dirigenza del partito di mantenere alta l’attenzione sul futuro del sistema sanitario sammarinese, continuando a sostenere una visione che valorizzi sempre di più la medicina territoriale e domiciliare, la prevenzione e la presa in carico precoce dei bisogni delle persone. L’obiettivo deve essere quello di costruire una sanità sempre più vicina ai cittadini, capace di intervenire sugli stili di vita prima che il bisogno sanitario diventi emergenza e di alleggerire, al contempo, la pressione sulle strutture ospedaliere. In questo contesto, Libera ritiene che l’atto organizzativo dell’ISS debbano essere modificato, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità dell’assistenza, i sistemi di prevenzione. In particolare, è stato esaminato il caso relativo alla mammografia ribadendo come i sistemi di prevenzione applicati a San Marino sono migliori rispetto a quelli di altri Paesi e quindi vanno difesi.





POTERE D’ACQUISTO E COSTO DELLA VITA: LA NUOVA PRIORITÀ SOCIALE

Il Direttivo ha infine posto al centro della riflessione politica una delle principali preoccupazioni delle famiglie sammarinesi: l’aumento del costo della vita. Inflazione, caro affitti, aumento delle spese quotidiane e costi energetici stanno mettendo sotto pressione lavoratori, pensionati e famiglie. Per questo Libera ritiene sia arrivato il momento di aprire una nuova stagione di interventi finalizzati alla tutela del potere d’acquisto. Nei prossimi mesi il partito lavorerà per elaborare proposte concrete che agiscano su più fronti: politiche salariali, sostegno alle famiglie, contenimento dei costi delle utenze e misure capaci di affrontare con efficacia il tema dell’accesso alla casa. Per Libera la crescita economica deve tradursi in un miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Lo sviluppo del Paese non può essere misurato soltanto attraverso gli indicatori macroeconomici, ma deve riflettersi concretamente sul benessere quotidiano delle famiglie sammarinesi. Il Direttivo ha inoltre iniziato a definire i prossimi appuntamenti politici e pubblici che vedranno impegnata Libera nelle prossime settimane. Tra questi, un momento particolarmente significativo sarà la tradizionale Festa del 28 Luglio, una ricorrenza che per la nostra forza politica riveste un valore profondo, in quanto celebra la caduta del fascismo e rappresenta la Festa della Libertà. Un appuntamento che richiama i valori fondanti della democrazia, dell’antifascismo e della partecipazione civile, che continuano a guidare l’azione politica di Libera. Anche quest’anno la ricorrenza sarà condivisa insieme al Partito dei Socialisti e dei Democratici, nel segno di una comune tradizione democratica e progressista e della volontà di mantenere viva la memoria storica come strumento per costruire il futuro del Paese.



c.s. Libera – San Marino









