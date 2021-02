Libera: Fausta Morganti, un pezzo di storia della Repubblica di San Marino

Libera: Fausta Morganti, un pezzo di storia della Repubblica di San Marino.

Libera esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Fausta Morganti. Una donna straordinaria, competente. Un politico di grande spessore, di visione e cultura. Amante della nostra storia e delle nostre tradizioni, equilibrata e precorritrice di tanti progetti che sono ancora un baluardo per il nostro Paese. Ricordiamo i grandi traguardi: la costituzione dei Centri Sociali, la struttura degli Istituti Culturali (Musei, Biblioteca e Archivio), l’Università. Fausta Morganti ci lascia una forte testimonianza di servizio allo Stato. Un percorso culturale fatto di intuizioni e iniziative coraggiose. Lungimiranza e visione: valori che devono tornare al centro delle azioni della politica, della buona politica che Fausta ha saputo interpretare al meglio. Ci ha lasciato un grande punto di riferimento per la nostra piccola Comunità .



Comunicato stampa

Libera

