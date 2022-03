Libera: “Filiale Carisp Chiesanuova: Dc squallida”

Notiamo come alcuni partiti siano sempre più integrati col motto: “meglio apparire che essere”. Della serie faccio poco o niente, però con una bella foto e magari il titolone, posso prendermi meriti che non ho. Basterebbe questo breve inciso per raccontare il cammino, dal suo insediamento a oggi, della maggioranza. Ma c’è persino chi va oltre. Parliamo naturalmente della Democrazia Cristiana che, in “anteprima”, è riuscita a inviare un comunicato stampa alle redazioni dal titolo roboante: “SEZIONE PDCS CHIESANUOVA - SODDISFAZIONE PER RIAPERTURA AGENZIA CARISP”. Innanzitutto ricordiamo alla Dc che la Carisp è la banca dei sammarinesi. E non la banca di Via Delle Scalette. Così, magari, certi “risultati” sarebbe bello non fossero rimbalzati immediatamente come un megafono da un partito di maggioranza. E questo già la dice piuttosto lunga. Con soddisfazione dunque prendiamo atto del fatto che la Cassa di Risparmio abbia deciso di mantenere l’apertura della propria filiale di Chiesanuova, anche se in maniera parziale come avviene già da tempo. Ma il merito non è certo della Dc. Bensì dei cittadini e del Capitano di Castello che hanno fatto sentire con forza e decisione la propria voce. Riuscire a mettere una bandiera persino su quello che è stato un fallimento della politica – verso il quale per via dell’indignazione popolare ora è stato posto rimedio – rappresenta quanto di più squallido possa esserci.

Cs Libera



