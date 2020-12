Libera ha incontrato Usot, Federalberghi e Anis

Libera nella giornata di venerdì nell’ambito del ciclo di incontri #FAREinsieme ha incontrato Usot, Federalberghi e Anis. Si sono affrontati temi di contingenza, come l’emergenza sanitaria e la prossima finanziaria, ma anche di prospettiva in particolare sullo sviluppo economico del Paese. Si è criticata la mancanza di trasparenza sul prestito ponte e una Finanziaria che pare non dia soluzioni e nemmeno imposti le riforme strutturali che non possono essere più rinviate. Preoccupazioni in particolare sul comparto turistico-commerciale, molto colpito dalla pandemia. Attenzione è stata data anche alla credibilità del Paese all’esterno, al consolidamento del rapporto con l’Italia, ai rapporti diplomatici e al proseguimento dell’accordo di associazione con l’Ue. Valutazioni queste, cruciali, su cui Libera intende confrontarsi e lavorarci, in maniera responsabile, ascoltando il punto di vista di tutte le associazioni che rappresentano le imprese e i sindacati dei lavoratori, aggiungendo anche che un progetto per gli investimenti è fondamentale affinché la spesa pubblica diventi un moltiplicatore dell’intera economia. Con questo spirito Libera sta predisponendo, anche grazie agli spunti emersi negli incontri, diversi emendamenti alla legge di bilancio per cercare di modificare un provvedimento che è da considerarsi insufficiente e pericoloso, specie in ambito finanziario, per il futuro del nostro Paese. Libera“