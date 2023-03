Libera: i cittadini sono i migliori testimoni delle difficoltà dell’Iss

Capiamo che la verità fa male, specialmente se abbinata a presunzione ed incapacità ma il recente comunicato sulla sanità della maggioranza e’ davvero surreale. Non c’è nulla di concreto in tale presa di posizione solo un cercare goffamente di rimpallare le responsabilità ad altri e mai prendersi le proprie. Con l’aggravante di derubricare a strumentali proposte ed iniziative per cercare di spronare a migliore i servizi, come migliaia di cittadini che sottoscrivono una petizione per chiudere il Cot sperimentale. I cittadini, infatti, sono i migliori testimoni dell’attuale situazione di difficoltà dell’ISS dovuto a scelte politiche e dirigenziali sbagliate. Libera non fa altro che dar voce ai cittadini ed agli operatori sanitari che ogni giorno devono subire sulla propria pelle le conseguenze del dissesto della sanità pubblica provocato dall’attuale Governo. L’ultimo comunicato conferma il totale disallineamento fra questa maggioranza e il Paese. Inoltre rivendichiamo con forza il recente cambio di atteggiamento sulla medicina di base che proponiamo da tempo e che ora, almeno nelle intenzioni, pare fare breccia anche nell’attuale dirigenza Iss. Libera continuerà a denunciare le consulenze folli di Ciavatta e Bevere, a chiedere chiarimenti sulle iniziative della Segreteria alla Sanità, a volere trasparenza e oculatezza sulle spese, a chiedere che vengano valorizzate le tante professionalità presenti sul nostro territorio senza rincorrere consulenti da fuori, a pretendere un servizio socio-sanitario più vicino alle persone, a tutela di tutti specialmente delle fasce più deboli della popolazione.

Cs Libera