Libera: "I diritti delle donne sono una conquista da difendere ogni giorno".

La Giornata Internazionale della Donna rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla lunga – e ancora incompiuta – strada verso la piena uguaglianza tra donne e uomini. In Europa sono stati compiuti passi avanti importanti, con nuove normative per contrastare la violenza di genere, strumenti per rafforzare la parità salariale e politiche volte a migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Allo stesso tempo, resta evidente che la piena uguaglianza non è ancora raggiunta, persistono differenze retributive, minore presenza femminile nei ruoli decisionali e maggiori difficoltà per le donne nel conciliare carriera e vita familiare. Anche a San Marino restano questioni aperte, le donne sono ancora oggi più spesso impiegate in lavori part-time e risultano meno presenti nei ruoli apicali e decisionali. Per questo è necessario continuare a rafforzare politiche che consentano una reale conciliazione tra lavoro e vita familiare. In questa direzione Libera è impegnata a sostenere politiche che offrano più tempo e più strumenti alle famiglie e ai genitori, affinché la cura dei figli e della vita familiare non ricada esclusivamente sulle donne e non diventi un ostacolo alla loro crescita professionale. Anche gli interventi di aggiornamento della normativa a favore della famiglia, l’inclusione lavorativa e il rafforzamento dei servizi per l’infanzia rappresentano un passo in questa direzione ovvero costruire un sistema più moderno e flessibile che permetta alle donne di non dover scegliere tra lavoro e famiglia. Promuovere pari opportunità, rafforzare i servizi e favorire una cultura del lavoro più equilibrata significa rendere la nostra società più giusta e più moderna. È proprio per ricordare che i diritti non sono mai definitivamente acquisiti che Libera ha scelto, nel proprio manifesto per l’8 marzo, di richiamare un simbolo potente della lotta delle donne nel mondo: Mahsa Amini, la giovane donna iraniana arrestata dalla polizia morale per presunte violazioni delle norme sull’obbligo del velo e morta pochi giorni dopo la detenzione. La sua vicenda ha scosso l’opinione pubblica internazionale ed è diventata il simbolo della mobilitazione delle donne iraniane per la libertà e l’autodeterminazione, riassunta nello slogan ormai universale “Donna, Vita, Libertà”. Per Libera l’8 marzo non è soltanto una ricorrenza simbolica, ma un richiamo a un impegno politico concreto: continuare a lavorare affinché diritti, libertà e opportunità delle donne avanzino, a San Marino come nel resto del mondo.

