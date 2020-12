Libera: I giovani e il loro futuro, il Governo non li ascolta

Libera: I giovani e il loro futuro, il Governo non li ascolta.

Libera, con un emendamento alla legge di bilancio, ha proposto di coinvolgere i giovani rispetto al confronto necessario, non più rinviabile, ed allargato sulla riforma previdenziale.

Purtroppo il Governo non ha accolto la nostra proposta che ritenevamo innovativa e fondamentale per non escludere una parte che riteniamo imprescindibile per l’equilibrio del sistema previdenziale.

Questo perché crediamo sia necessario un patto intergenerazionale nel segno del dialogo e della solidarietà specialmente sul tema pensioni.

Il Patto intergenerazionale è il fondamento su cui poggia il nostro sistema previdenziale “a ripartizione”: i contributi ricevuti in un determinato anno sono utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. Questo fa comprendere, ancor più, come le nuove generazioni, gli studenti, i giovani lavoratori debbano poter essere ascoltati per supportare le loro istanze.

Vogliamo infatti lavorare ad un nuovo patto intergenerazionale fondato sulla cooperazione, sull’integrazione e sulla coesione.

Questo perché dobbiamo valorizzare il nostro capitale umano, il nostro patrimonio culturale e di creatività per costruire e lasciare ai nostri figli e nipoti una società più giusta, più aperta e moralmente e civilmente più viva. Per farlo abbiamo bisogno del pensiero delle nuove generazioni.

I giovani hanno diritto a credere nel futuro ed a vivere in un Paese che offra loro la possibilità di realizzare se stessi ed i propri progetti.

Libera li vuole coinvolgere, ha proposto di far partecipare al tavolo di confronto sulla riforma l’Associazione Studentesca Sammarinese e continuerà a sostenere che i giovani non possano essere esclusi dai contesti così rilevanti per il nostro Paese.

Comunicato stampa

Libera





