Libera: "Il DES non convince nessuno. Dobbiamo continuare insieme la nostra azione di contrasto!!!"

Dopo l'interessante serata pubblica di ieri sera, tra l'altro particolarmente partecipata, vi diamo appuntamento mercoledì 5 aprile sul Pianello per il Sit-in organizzato dalle 3 Forze Sindacali a cui Libera aderisce con forza. Il nostro Segretario Ciacci: "Ma se è vero che il DES si riduce a tre nuovi alberghi e a pochi residenti che non avrebbero alcun vantaggio, a cosa o a chi serve veramente questo progetto? Siamo per lo sviluppo economico del Paese, reale non per l'elusione fiscale legalizzata. La politica del soldo facile non ci ha mai portato bene" Libera si opporrà a questo progetto che riteniamo totalmente inaccettabile e non emendabile.

c.s. Libera