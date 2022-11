Libera: Il Direttivo delibera il reintegro di Matteo Ciacci nel ruolo di Segretario Politico

Si è riunito ieri sera il Direttivo di Libera che, dopo i dovuti passaggi nei vari organismi del Partito, ha deliberato all’unanimità il reintegro di Matteo Ciacci nel ruolo di Segretario Politico. Il Direttivo ha ringraziato sentitamente il Gruppo di Coordinamento che, insieme al Presidente e a tutti gli aderenti, hanno gestito transitoriamente il partito in un momento politico e sociale particolarmente delicato. Il Direttivo ha confermato, quindi, il pieno mandato al Segretario Matteo Ciacci, mettendo fine alle speculazioni sulla sua vicenda personale, definitivamente chiarita ed archiviata, per così proseguire al meglio l’azione di forte opposizione ad un Governo sempre più inaffidabile ed incapace di fornire soluzioni a problemi sempre più drammatici e manifesti. Il Segretario è già al lavoro per pianificare tutte le iniziative necessarie, tra cui in particolare la prossima Assemblea Programmatica, al fine di confermare Libera come Partito di riferimento dell’area riformista e progressista, capace di accogliere le istanze e le preoccupazioni di cittadini, famiglie, forze sociali ed imprese con l’obiettivo di costruire un’alternativa credibile all’attuale Esecutivo.

c.s. Libera – San Marino

