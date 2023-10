Libera incontra Alleanza Riformista sul progetto Icee

Nella giornata di oggi, 23 Ottobre 2023, si sono incontrate le delegazioni di Libera e Alleanza Riformista per affrontare le più pressanti problematiche di fronte alle quali si trova attualmente il Paese ed, in particolare, rispetto all’avanzamento del progetto dell’Icee che ha visto l’approvazione in Consiglio di un emendamento programmatico proposto da Libera proprio nell’ultimo assestamento di bilancio. In questo senso le due forze politiche, nei rispettivi ruoli che le vede impegnate in aula consigliare, hanno confermato l’impegno ad adottare uno strumento che possa migliorare la ridistribuzione delle risorse pubbliche e per classificare la condizione economica effettiva di coloro che richiedono l’accesso a prestazioni sociali a regime agevolato, a provvidenze di carattere economico e per il diritto allo studio. Si è infine valutato di proseguire il confronto programmatico proprio per ricercare le soluzioni più adeguate per dare risposte concrete alle problematiche più rilevanti per i nostri concittadini in primis carovita, politica dei redditi e sviluppo economico.

cs congiunto Libera e Alleanza Riformista