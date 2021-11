Libera insiste: "Chiediamo i dati scientifici su vaccinazione omologa ed eterologa"

Abbiamo atteso per comprendere se avevamo compreso bene e, in caso affermativo, che arrivassero delucidazioni o meglio ancora smentite. E invece no. Tutto inverosimilmente vero. Il riferimento è alla conferenza stampa dei “Gianni e Pinotto” de’ Noantri, Ciavatta e Beccari. I quali hanno certamente molto in comune con il noto duo comico statunitense, con la sostanziale differenza però che i nostri Segretari di Stato non fanno ridere. “Dovremo con le Autorità russe stabilire le modalità per l'approvvigionamento. Ci tengo a ribadire – ha dichiarato in Tv Ciavatta - che la vaccinazione omologa garantisce una produzione anticorpale molto inferiore rispetto a una vaccinazione di tipo eterologo; e può andare incontro ad una serie di effetti collaterali più ampi, trattandosi dello stesso adenovirus e quindi conducendo l'organismo a produrre anticorpi non solo contro il virus ma contro lo stesso adenovirus. E questa è la ragione per cui a livello europeo tutti gli Stati, su tutti i vaccini adenovirali, stanno consigliando la somministrazione del vaccino a m-RNA”. Insomma è come dire: se uno vuole può fare la terza dose con Sputnik, ma noi lo sconsigliamo perché evidenze scientifiche dicono che si potrebbero avere effetti collaterali più pesanti. Il comunicato stampa potrebbe concludersi qui, perché appare evidente come un tema delicatissimo come la salute viene trattato in maniera vergognosamente superficiale e dilettantistica. Avrebbe fatto bene Ciavatta a comportarsi come faceva da un po’: starsene zitto in attesa che Bevere gli indicasse come fare il suo mestiere. Noi lo ribadiamo ancora una volta: i sammarinesi non sono cavie. Chiediamo dunque di smetterla con queste frasi in libertà, che senza evidenze e numeri in mano, rischiano solo di ingenerare inutili allarmismi e tensioni. Anche perché la confusione regna sovrana nell’Iss e i rapporti con l’Italia sono ormai simili a quelli che intercorrono tra professore e studente, viste le difficoltà di relazioni bilaterali dovute ad atteggiamenti poco consoni tenuti sui media italiani un anno fa dai nostri Segretari di Stato, dove il nostro Paese viene costantemente bacchettato. Noi siamo per la scienza e saremo pronti a supportare qualsiasi provvedimento che si rendesse indispensabile. Continuiamo a chiedere che vengano fatti emergere i risultati dello studio Spallanzani sulla nostra campagna vaccinale, di rendere pubblici i dati scientifici sulla vaccinazione omologa ed eterologa e che quindi si segua la scienza senza fare dichiarazioni e valutazioni di comodo che sono davvero poco opportune in questo momento.

Libera