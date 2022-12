Libera interpella il Governo: “Quanti debiti ha l’Azienda dei Servizi? Dopo i disastri sul caro bollette, chiediamo un piano energetico chiaro per il 2023”

Il Gruppo Consiliare di Libera: Considerata l’audizione in Commissione Finanze dei vertici dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) tenutasi lo scorso 27 ottobre Considerate le numerose comunicazioni, spesso contradittorie, del Congresso di Stato e in particolare del Segretario competente relative alla gestione del cosiddetto “caro energia”.

Considerate le allarmanti notizie fornite dai media locali relative alla situazione finanziaria dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici

Interpella il Governo per:

conoscere lo stato di liquidità immediata a disposizione dell’AASS alla data odierna; conoscere la situazione patrimoniale dell’AASS alla data del 31.12 2022;

conoscere l’esatta situazione debitoria dell’AASS ad oggi: debiti funzionali, strutturali a breve e a lungo termine; conoscere l’aumento effettivo in percentuale delle tariffe di gas e energia elettrica (settore privato e industriale) rispetto a quelle in vigore a dicembre 2021;

conoscere se corrisponde al vero che il Congresso di Stato e i vertici AASS stiano pensando di risolvere il contratto di natura finanziaria oggi in vigore e sì quali siano le motivazioni alla base della scelta;

conoscere se corrisponde al vero che il Congresso di Stato ha intenzione di non confermare l’attuale Direttore Generale dell’AASS e se, eventualmente, è già stata individuata una figura che possa sostituirlo;

conoscere le linee guida che il Congresso di Stato intende indicare ai vertici AASS relativamente alle politiche energetiche per l’anno 2023

conoscere le linee guida che il Congresso di Stato intende indicare ai vertici AASS relativamente all’approvvigionamento idrico per l’anno 2023: stato della individuazione di nuove risorse , posto che si stiano attuando risparmi idrici da parte degli utenti e della stessa AASS (vedi monitoraggio perdite di rete).

Gruppo Consigliare Libera

