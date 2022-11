Libera interpella il governo sulla Centrale del latte

Alla luce della situazione legata alla Centrale del Latte che ha visto un continuo confronto fra la Segreteria competente al Territorio e la Centrale stessa, specialmente nei mesi scorsi; Alla luce della protesta svolta dai soci della Cooperativa Agricola Latte Sammarinese S.C.A.R.L. che in data 13/07/2022 alle ore 9.00 sono scesi sul Pianello con il proprio bestiame per esprimere dissenso verso l’ indirizzo politico del Segretario di Stato all’Agricoltura Stefano Canti e per contrastare il suo proposito di togliere il latte e la gestione della Centrale del Latte ai sammarinesi; Considerata l’importanza che la filiera del latte e derivati venga mantenuta ad appannaggio dei nostri operatori del settore, come garanzia di qualità e di sammarinesità; Si interpella il Governo per conoscere se:

1. Corrisponde al vero che in sede di concessione della Centrale del Latte alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese non era indicata, fra i lavori straordinari di ristrutturazione a carico della Cooperativa, la creazione di un impianto di depurazione dei reflui della produzione lattiero -casearia; 2. Corrisponde al vero che il Congresso di stato si era preso l’impegno a realizzare l’impianto di depurazione senza onerare la Cooperativa; 3. Corrisponde al vero che dal mese di Giugno 2018 la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese sollecitava la Segreteria di Stato all’Agricoltura affinché dotasse la Centrale del Latte di un impianto di depurazione; 4. Corrisponde al vero che il Congresso di stato non ha adempiuto agli impegni assunti con propria delibera n. 14 del 21/04/2020; 5. Corrisponde al vero che alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese sono state elevate contravvenzioni per la mancanza di un impianto di depurazione; 6. Può descrivere gli impegni presi dal governo con la Cooperativa in oggetto; 7. Può descrivere il motivo per cui non si è prolungata la cd. “zona bianca”; 8. Sono state fatte le verifiche eseguite sulla imbottigliatrice AMS-Ferrari acquistata dalla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese dall’Ecc.ma Camera che non ha mai funzionato; 9. Corrisponde al vero che a fronte della delibera n. 14 del 2020 la Cooperativa Agricola Latte Sammarinese terminava i lavori di ristrutturazione della Centrale del Latte; 10. Corrisponde al vero che non sono stati erogati alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese i finanziamenti agevolati per la realizzazione di un impianto ascensore, se non limitatamente alla somma di euro 10.069,56 (ancora da erogare) a fronte di richiesti euro 64.625,10; 11. Corrisponde al vero che dal mese di maggio 2019 Cooperativa Agricola Latte Sammarinese chiedeva al Congresso di Stato di poter procedere con l’accreditamento della Centrale del Latte quale esportatore di prodotti lattiero- caseari verso la Federazione Russa; 12. Corrisponde al vero che la Centrale del Latte otteneva l’accreditamento per l’esportazione dei prodotti lattiero-caseari in Russia; 13. Il Segretario di Stato al Territorio era a conoscenza dell’accreditamento; 14. Il Segretario di Stato si era opposto dell’accreditamento; 15. Corrisponde al vero che il Segretario di Stato, recentemente, ha riferito alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese che l’esportazione di formaggi in Russia non era consentita; 16. Se sì, sulla base di quale disposto normativo il Segretario di Stato ha riferito alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese il divieto di esportazione; 17. Corrisponde al vero che la relazione commissionata al Dr. Cerlesi Cesare aveva determinato che il mercato interno era insufficiente a coprire le spese di raccolta e trasformazione del latte sammarinese; 18. Corrisponde al vero che il Dr. Cerlesi Cesare individuava una soluzione nella produzione di derivati del latte da destinare alla grande distribuzione; 19. Si ritiene che un soggetto estero diverso dalla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese possa gestire meglio la filiera del latte sammarinese; 20. Si ritiene che il latte sammarinese sarebbe in grado di produrre formaggio da destinare alla grande distribuzione; 21. Potrebbe accadere che un soggetto estero, qualora immesso nella Centrale del Latte, possa avvalersi dei marchi Euro Latte per commercializzare i prodotti in Russia; 22. Si e’ valutato una risoluzione consensuale della concessione della Centrale del Latte e quale indennità era stata proposta alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese a fronte di una ipotesi di risoluzione consensuale della concessione della Centrale del Latte.

c.s. Gruppo Consigliare Libera