Libera interpella il governo sulla trasferta del segretario Canti a Madrid.

Alla luce della notizia di stampa con la quale è stato dato riscontro della trasferta a Madrid del Segretario di Stato Stefano Canti, accompagnato dall’Ambasciatore Dott. Marcello Beccari e dall’Ing. Giuliana Barulli; Appurato, dalle dichiarazioni dello stesso Segretario Canti, che la trasferta non è stata organizzata per motivi di svago, ma per effettuare un incontro istituzionale con la Norman Foster Foundation finalizzato ad avviare una collaborazione; tenuto conto che l’Ing. Giuliana Barulli Direttore dell’A.A.S.L.P., attualmente è stata sostituita nel proprio ruolo di Direttore dell’A.A.S.L.P. perché in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, a norma dell’articolo 35 comma 3 lettera b) della Legge n. 129/2022. alla luce delle premesse, SI INTERROGA IL Congresso di Stato per conoscere:

1. se per la trasferta a Madrid del Segretario di Stato Stefano Canti, del Dott. Marcello Beccari e dell’Ing. Giuliana Barulli sia stata emessa delibera del Congresso di Stato per l’autorizzazione delle spese di viaggio.

2. In caso contrario, se il Congresso di Stato e/o il Consiglio d’Amministrazione dell’A.A.S.L.P. fossero comunque a conoscenza di tale trasferta e di chi vi avrebbe preso parte;

3. se la Direzione della Funzione Pubblica abbia appreso la notizia dagli organi di stampa e in caso affermativo, se abbia avviato le verifiche necessarie a stabilire se per la partecipazione alla trasferta dell’Ing. Giuliana Barulli non siano state violate le norme in vigore che regolano il rapporto di lavoro delle madri nei 60 giorni immediatamente successivi al parto (art. 35 comma 3 lettera b) della legge n. 129/2022;

4. a quale titolo l’ing. Giuliana Barulli ha partecipato alla trasferta e a relativi eventuali incontri ufficiali.

c.s. Gruppo Consigliare Libera

