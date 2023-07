Libera interpella sugli Autovelox in territorio

Considerati i nuovi autovelox installati negli ultimi mesi, uno al confine di Dogana - unico non bidirezionale perché installato su una corsia mentre gli altri rilevano la velocità dei veicoli in entrambe le direzioni -, uno a Ventoso, uno a San Giovanni; oltre ai Castelli di Chiesanuova e di Acquaviva, due; Considerata l’importanza di garantire sicurezza sulle strade con i metodi più efficienti possibili, anche attraverso la manutenzione stradale, e di investire con costanza sulla prevenzione in questo ambito. Si interpella il Governo per conoscere: -il totale delle sanzioni comminate eseguite con le rilevazioni degli autovelox dal gennaio 2023 ad oggi; si richiede la specifica per ogni singolo autovelox sul territorio con numero di sanzioni e valore in euro; -in quale capitolo di bilancio vengono allocate le sanzioni sopracitate e se vengono utilizzate genericamente per la spesa corrente o per, per esempio, mettere in sicurezza le nostre carreggiate con interventi per la manutenzione stradale e la sicurezza; -il costo per ogni singolo autovelox e il relativo impegno di spesa per la manutenzione degli stessi; -quali siano le modalità per recuperare le sanzioni comminate, tramite autovelox, ai mezzi di trasporto con targa straniera; - il totale delle sanzioni effettuate con autovelox nei confronti di mezzi con targa straniera ed il valore in euro delle stesse dal gennaio 2023 ad oggi -il totale delle sanzioni effettuate con autovelox negli ultimi 5 anni con relativo ammontare in euro incassati dallo Stato suddivise per mezzi sammarinesi e mezzi stranieri.

cs Gruppo Consigliare Libera

