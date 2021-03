Libera interpella sul nuovo atto organizzativo Iss

In relazione alle delibere del C.E. dell’ISS n. 7 del 23 dicembre 2019 e n.8 del 22 dicembre 2020 avente ad oggetto la proroga di incarichi di Direttori di Unità Operative Complesse, Unità Operative Semplici, Unità Operative Dipartimentali, Moduli Funzionali, Gruppi Funzionali di Progetto fino all’approvazione del nuovo atto organizzativo conseguente alla revisione organica del Decreto Delegato n.1/2010 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023; Viste le posizioni espresse pubblicamente sui mezzi di comunicazione in merito ai crescenti costi della Sanità e alla necessità di intervenire da un punto di vista organico e strutturale per ricercare soluzioni e correttivi; Considerato che il protrarsi della fase di emergenza pandemica ha determinato un aumento dei casi di disagio sociale e acutizzato già quelli presi in carico dai servizi; Preso atto della gestione durante l’emergenza pandemica dei servizi dedicati ai minori e ai disabili dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che sono stati per lunghi periodi interrotti o ridimensionati; SI INTERPELLA IL GOVERNO Per conoscere la tempistica di presentazione, discussione e confronto del nuovo Atto Organizzativo dell’ISS; per conoscere le motivazioni che hanno determinato la chiusura o il forte ridimensionamento, in particolare durante la prima fase pandemica, dei servizi dedicati ai minori afferenti all’UOC Servizio Minori; se corrisponde al vero che i responsabili delle U.O.S. e dei G.F.P. non sono stati coinvolti direttamente nella definizione del budget, non rispettando le disposizioni contenute nel Decreto n. 1 del 2010 “Atto Organizzativo dell’ISS”, svuotando di significato queste responsabilità e funzioni e superando di fatto l’impianto complessivo dell’Atto Organizzativo già richiamato; quali sono le direttive di pianificazione e sviluppo del Servizio Minori anche alla luce delle nuove dinamiche sociali determinate dalla lunga fase di emergenza sanitaria della pandemia Covid-19; se corrisponde al vero che diversi dipendenti del Servizio hanno richiesto il trasferimento definitivo ad altro servizio e se è intenzione del Comitato Esecutivo provvedere alla loro sostituzione o meno; se corrisponde al vero che il Dirigente della U.O.C. Servizio Minori, in deroga alle norme vigenti, abbia espresso la volontà di essere sostituito per il periodo di congedo ordinario, inviando richiesta in tal senso al Comitato Esecutivo dell’ISS, individuando una figura diversa dal Responsabile della UOS facente parte dell’UOC Servizio Minori; per conoscere la natura contrattuale dell’attuale dirigente del Servizio e la sua remunerazione in considerazione del fatto che sulla base della normativa vigente non è previsto un Dirigente Medico (I titoli di studio richiesti sono: Laurea in Psicologia o Pedagogia, con specializzazione almeno biennale in Psicopedagogia o Psicoterapia e 5 anni di anzianità di servizio nel settore specifico, oppure , per il personale proveniente dall'interno del Servizio, Laurea in Filosofia o Lettere con indirizzo psicologico); infine, se il Comitato Esecutivo intende o meno procedere con l’emissione di un bando di concorso per la copertura del ruolo di Dirigente del Servizio e quali sono gli orientamenti in merito ad una eventuale riorganizzazione del Servizio stesso e dei requisiti per poter accedere al ruolo di Dirigente.

Libera