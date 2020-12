Libera: interpellanza su apertura di credito presso tre banche sammarinesi

Libera: interpellanza su apertura di credito presso tre banche sammarinesi.

“Alla luce della delibera del Congresso di Stato del 7 dicembre 2020 n° 12 in cui si autorizza un’apertura di credito di 17,5 milioni di euro presso tre banche sammarinesi,

tenuto conto che nessuna informazione di tale natura è stata comunicata al Consiglio Grande e Generale nel corso dell’approfondito dibattito in atto durante l’attuale seduta;

considerato che il Segretario di Stato per le Finanze ha più volte ribadito che le necessità di finanziamento debbano trovare risposta all’esterno del sistema finanziario sammarinese;

restando ancor più colpiti negativamente dall’impegno che il Governo ha voluto sottoscrivere con una società finanziaria privata per ottenere un Prestito Ponte di 150 milioni di euro da restituire entro il 31 dicembre 2021, impegno che sottopone a forte rischio la stabilità finanziaria del Paese;

considerate le rassicurazioni espresse da numerosi membri della maggioranza che i prestiti richiesti non sono finalizzati alla copertura di spese correnti;

Il Gruppo Consiliare di Libera interpella il Governo sulle seguenti rilevanti questioni:

1. qual è l’attuale situazione di liquidità dello Stato;

2. quale è l’andamento della liquidità dello Stato negli ultimi 3 anni calcolata al 31 dicembre di ogni anno;

3. quali sono le previsioni di liquidità nei prossimi mesi al netto di eventuali accessi a finanziamenti esterni quali il prestito ponte o il collocamento del preannunciato titolo di Stato;

4. quali sono le motivazioni che hanno portato la definizione della delibera sopra citata;

5. per quale motivo non è stato fatto nessun riferimento della stessa in consiglio grande e Generale;

6. a quanto ammonterà a fine periodo la spesa per interessi riconosciuta agli istituti di credito;

7. se corrisponde al vero che sia stata richiesta una linea di credito per far fronte al pagamento di stipendi ed erogazioni ordinarie prima della fine dell’anno;

8. se la richiesta di finanziamento previsto dalla delibera n°12 del 7 dicembre 2020 serva a coprire eventuali problematicità legate al prestito ponte;

9. con quali risorse il Governo ritiene di poter restituire l’anticipazione di cassa concessa dagli Istituti di Credito il 31 marzo 2021.

Interpellanza

Gruppo consigliare Libera”





