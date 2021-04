Libera: interpellanza su assembramento 1 aprile

Viste le notizie apparse sulla stampa e sui media che descrivono un assembramento in Via Gino Giacomini nella giornata del 1 Aprile 2021; Visto anche l'intervento di una pattuglia della Gendarmeria che ha constatato la situazione di irregolarità e redatto più di un verbale; Visti i decreti emessi dal Governo che impongono, al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19, restrizioni e misure di distanziamento per la cittadinanza Interpelliamo il Governo per conoscere: -i nomi degli esponenti politici, in particolare di quelli che ricoprono incarichi istituzionali, che erano presenti all’evento menzionato in premessa; -se fossero presenti altri soggetti con incarichi pubblici; -il verbale della Gendarmeria intervenuta sul posto e se ne richiede copia; -la posizione del Governo in merito all’accaduto e se non si ritenga doveroso, qualora venisse confermata la presenza di rappresentanti istituzionali, una presa di responsabilità degli stessi che dovrebbero avere comportamenti d’esempio per la cittadinanza

Gruppo Consigliare Libera