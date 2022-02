Libera. Interpellanza su dichiarazioni su Accordo di Associazione Unione Europea del Prof. Caracciolo al seminario del Dipartimento Affari Esteri

Libera. Interpellanza su dichiarazioni su Accordo di Associazione Unione Europea del Prof. Caracciolo al seminario del Dipartimento Affari Esteri.

Considerato che in data venerdì 4 febbraio si è tenuto a San Marino un seminario di alta formazione di geopolitica, rivolto ai funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri e condotto dal Prof. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, nota rivista mensile italiana di geopolitica; Considerato che l’iniziativa – alla quale hanno preso parte in collegamento video anche i diplomatici sammarinesi presenti nelle principali sedi all’estero – si è realizzata, come si apprende dal Comunicato Stampa della Segreteria agli Esteri, grazie all’impegno della stessa Segreteria; Considerate le dichiarazioni a margine dell’incontro del Prof. Caracciolo rilasciate alla SmTv in cui il direttore di Limes ha dichiarato: “Accordo con l'Ue? "Nullo per l'Unione Europea, negativo per San Marino"; Considerato che, a quanto si apprende dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, il negoziato di San Marino, Andorra e Monaco all’Unione Europea avverrà nel secondo semestre del 2023, notizia più volte confermata dallo stesso Segretario agli Esteri Luca Beccari Interpella il Governo per conoscere:

- Se la maggioranza era al corrente dell’organizzazione del seminario e dei suoi contenuti;

- In quale veste il prof. Caracciolo sia stato invitato a condurre il seminario e se ricopra, al momento, altri ruoli di collaborazione con nostre Segreterie di Stato

- Se condivide le dichiarazioni del prof. Caracciolo o se, diversamente, è ancora convinto, come più volte dichiarato pubblicamente, della necessità di addivenire nel più breve tempo possibile all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea

Gruppo Consigliare Libera

