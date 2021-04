Libera: interpellanza sul pass vaccinale

Considerata l’importanza della campagna vaccinale e l’esigenza di vaccinare tutti i sammarinesi nel più breve tempo possibile; Considerata l’intenzione della vicina Italia di predisporre ad un Decreto Riaperture che prevedrà un pass vaccinale (certificazione verde) per agevolare gli spostamenti nel territorio Italiano e che verrà rilasciato a chi si è ammalato di Covid-19 ed è guarito, per chi ha effettuato test molecolare o test rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore e per chi ha completato il ciclo di vaccinazione con vaccini riconosciuti in ambito UE; Considerato il massivo utilizzo del vaccino Sputnik V, caldeggiato anche dal nostro Partito, per la campagna vaccinale che però non è ancora riconosciuto dall’EMA (Agenzia Europea per i medicinali); Considerata l’esigenza di poter consentire ai nostri concittadini vaccinati in territorio sammarinese di muoversi e viaggiare liberamente senza particolari adempimenti; Interpelliamo il Congresso di Stato per chiedere: -se siano stati intrapresi contatti e relazioni con l’Italia per riconoscere la nostra tessera vaccinale, presentata in conferenza stampa il 16 Aprile dal DG dell’Iss Alessandra Bruschi, alla stregua della “certificazione verde” italiana; -quali azioni siano state messe in campo anche nel contesto europeo per il riconoscimento della nostra campagna vaccinale

c.s. Gruppo Consigliare Libera