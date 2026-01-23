Libera: l’ICEE rende il welfare più equo e vicino alle persone

Con l’approvazione della legge che introduce l’ICEE – l’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità – San Marino si dota di uno strumento importante per rendere il sistema di welfare più giusto e più efficace. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un lavoro sostenuto da Libera per diversi anni, con l’obiettivo di costruire politiche sociali basate sull’equità e sulla giustizia sociale. L’ICEE permette di valutare in modo più completo la reale condizione economica delle persone e delle famiglie, perché non si limita al solo reddito ma tiene conto anche del patrimonio. In questo modo è possibile avere un quadro più realistico della capacità economica complessiva di ciascun nucleo familiare. Questo approccio consentirà, nel tempo, di distribuire meglio le risorse pubbliche: chi è in maggiore difficoltà potrà ricevere un sostegno più adeguato. È un passaggio fondamentale per rafforzare il sostegno alle famiglie, che rappresentano un elemento centrale della comunità sammarinese. Nella fase iniziale di sperimentazione, che durerà un anno, la compilazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) è richiesta solo a chi presenta domanda per alcune specifiche provvidenze, come il diritto allo studio, l’assegno familiare integrativo, il reddito minimo e l’iscrizione alle liste di avviamento al lavoro. In questa fase non cambiano né i criteri di accesso né gli importi delle prestazioni: i benefici continuano a essere erogati secondo le regole attuali. La sperimentazione serve a raccogliere dati, verificare il funzionamento dell’ICEE e degli strumenti informatici collegati, e valutare con attenzione l’impatto del nuovo sistema. I dati saranno analizzati anche da un Osservatorio dedicato, per costruire politiche sociali più mirate e fondate su informazioni concrete. Per rendere pienamente operativa la legge sarà ora necessario definire i parametri tecnici per il calcolo dell’ICEE e nominare l’Osservatorio per il monitoraggio. L’obiettivo di Libera è arrivare nei prossimi mesi a completare questi passaggi, così da dare concreta attuazione alla legge. Questa riforma è pensata per costruire un sistema più equilibrato e sostenibile, capace di tutelare le famiglie, il lavoro e la coesione sociale. Per Libera l’approvazione dell’ICEE rappresenta una scelta di responsabilità e di giustizia sociale, e un risultato politico importante dopo anni di impegno. È un passo concreto verso uno Stato più equo, che utilizza i dati per ridurre le disuguaglianze e rafforzare il welfare, mettendo davvero al centro le persone.



c.s. Libera – San Marino



