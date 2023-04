Libera: l’Iss ancora una volta senza “timoniere”?

Presa visione dell’articolo pubblicato su quotidianosanità.it del 14 Aprile u.s. che riferisce: “È partita la corsa al Ministero della Salute per la sostituzione di Gianni Rezza che, a maggio, lascerà l’incarico di Direttore Generale della Prevenzione. Il Ministero ha infatti pubblicato l’interpello la cui scadenza è fissata per il 17 aprile. E come al solito si scatena il toto nomi. Tra i papabili ci sarebbe Francesco Vaia, attuale Dg dello Spallanzani, ma in partita ci sarebbe anche Francesco Bevere, ex Dg Agenas e già Direttore della Programmazione al Ministero e si vocifera anche il nome di Ferdinando Romano, attuale Dg dell’Asl 1 abruzzese anche se la rosa di nomi pare essere più ampia.”

Considerata l’importanza di avere una guida all’Iss autorevole che gestisca in maniera trasparente il nostro Ospedale e che, soprattutto, garantisca continuità, visto che nell’arco di quattro anni siamo già al quarto direttore che si è avvicendato.

Si interpella il Governo per conoscere:

1) quanti giorni di trasferta ha fatto il dott.Bevere da quando ha assunto la carica di DG e quanti giorni è stato effettivamente presente in Ospedale dall’inizio del suo mandato;

2) a quanto ammonta la spesa complessiva, ad oggi, per le trasferte del dott. Bevere;

3) se corrisponde al vero che il dott. Bevere abbia partecipato all’interpello che riferisce l’articolo in premessa; 4) se il Segretario di Stato Ciavatta fosse al corrente della volontà del Dott. Bevere di ricercare alternative professionali/lavorative al proprio ruolo di DG dell’ISS;

5) se il Dott. Bevere stia pensando di assumere incarichi in Italia incompatibili con quello di DG ISS e se, a livello contrattuale, sia possibile, per l’attuale Dg, lasciare anticipatamente il suo incarico.



