Libera: L'iss non si tocca

Libera invita tutti i cittadini a prendere parte, seguire la serata pubblica sulla sanità in programma domani sera presso la Sala Montelupo o in diretta Fb sulla pagina del partito. Sarà l’occasione per parlare con gli esperti, medici, membri della consulta socio sanitaria e cittadinanza e riflettere sul futuro dell’Iss che rischia di essere messo a repentaglio per via di politiche ed organizzazione non adeguate, che generano sfiducia fra i cittadini. C’è invece un Iss che lavora, con grande spirito di servizio, a partire dall’Amministrazione, dai dottori, dagli infermieri e dal personale rimasto in Ospedale nonostante in certi casi siano stati invogliati da tanta inefficienza e la troppa politica nelle decisioni da prendere. Ripartire dal senso di appartenenza, dalle persone, dai valori ispiratori che nel 1955 hanno consentito alla nostra Repubblica di avere un’Istituto all’avanguardia, garantito per tutti e pubblico per tutti. Di questo, delle nuove prospettive, della medicina territoriale, dei pericoli legati al rischio di privatizzazione e di molto altro parleremo alla serata pubblica.

L’ISS NON SI TOCCA

Mercoledì presso la Sala Montelupo (Domagnano) e in diretta FB sulla pagina di Libera ore 20.45

Introduce: Giuseppe Maria Morganti (Libera) Modera: Davide Giardi (Libertas.sm) Ospiti: Dott.ssa Francesca Nicolini, Dott. Massimo Rossini, Dott. Oliviero Soragni, Enzo Merlini (Csdl), Gianluca Montanari (Cdsl), Mattia Marzi (Usl) Interverranno durante la serata altri medici, addetti del settore, opinionisti e la Cittadinanza

In presenza max 35 posti

Libera

