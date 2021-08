Libera: La Bruschi si è dimessa o no?

Chiediamo chiarimenti sulla dott.ssa Bruschi e sulle scelte del Governo.



Alla luce:

-di quanto riportato sul sito www.cremonaoggi.it relativamente all’assunzione, da parte dell’attuale Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, del nuovo incarico di Direttore Generale della Rsa Cremona Solidale;

-della lettera del 29 Luglio della dott.ssa Bruschi dove annunciava e spiegava le motivazioni delle sue dimissioni dal ruolo di Direttore Generale dell’Iss;

-della lettera del 29 Luglio della dott.ssa Bruschi dove annunciava una relazione dettagliata al Governo per esprimere le difficoltà che hanno portato alla scelta delle dimissioni;

-della delibera del Congresso di Stato n.18 del 10 febbraio 2021 che attribuiva il premio di produzione, nella sostanza, al Direttore Generale e a tutto il Comitato Esecutivo;



Si interpella il Governo:

- per chiedere copia della lettera di dimissioni della dott.ssa Bruschi

- per chiedere copia della lettera al Governo dell’ex Dg citata in premessa.



Si interpella il Governo per conoscere:

-se sia avvenuta la presa d’atto delle dimissioni dell’ex Direttore Generale Bruschi; se sí si chiede di sapere in quale seduta del Congresso di Stato e’ avvenuta, altrimenti di conoscere le ragioni della mancata presa d’atto;

-in caso di presa d’atto se il Governo abbia attivato le procedure per la sua sostituzione;

-quali siano le intenzioni rispetto alla figura del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’ISS, dal momento che la loro nomina a a norma di legge è proposta dal Direttore Generale ora vacante;

-se corrisponde al vero che le dimissioni della dott.ssa Bruschi siano state date solo ad alcuni Segretari di Stato, se sí per quale motivo;

-se la dott.ssa Bruschi, alla luce delle sue azioni, sia ancora in funzione presso l’Iss in questo momento, in quali giorni ed orari o sia in ferie;

-se è intenzione del Governo riferire nel prossimo Consiglio Grande e Generale in merito alle vicende che riguardano il Comitato Esecutivo dell’Iss;

-se è intenzione del Governo far conoscere i contenuti della lettera dell’ex Dg citata in premessa

Si richiede risposta scritta 













Comunicato stampa

Gruppo Consigliare Libera