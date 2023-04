Libera. La prima missione dell'Associazione “Madri di Beslan" a San Marino

A distanza di quasi 20 anni dall'attentato in Ossezia del Nord compiuto dai terroristi ceceni costato la vita a oltre 300 persone, tra cui 186 bambini della scuola elementare di Beslan, a San Marino e’ stata svolta la prima missione dell'Associazione “Madri di Beslan. Presenti tre donne che hanno subito la perdita dei figli e tre ostaggi sopravvissuti al massacro. Le loro lacrime restano il simbolo di un dolore che non passa; e quei fiori posati ai piedi della statua dedicata al “Bambino di Beslan”, opera di Renzo Jarno Vandi, la loro ultima, ideale, carezza sull'innocenza violata. Accompagnati dai nostri consiglieri Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori, la delegazione è anche stata ricevuta ieri in udienza privata dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. La vicinanza delle massime autorità dello Stato di fronte alla tragedia umana, facendosi interpreti dell'importanza del dialogo come veicolo di pace tra i popoli. Ringraziamo sentitamente LL.EE. Una iniziativa di pace, di solidarietà importante, riuscita e che ci ha riempito il cuore di commozione e allo stesso tempo d’ orgoglio. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa che sarà una prima di tante nel segno della pace e della libertà. Ricordare affinché non accada mai più.

