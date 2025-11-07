Libera: La vera storia dell’uomo venuto da Krypton

Il vero nome di Super Ciacci non è Matteo, ma è Kal-El. Proviene da Krypton, un mondo altamente avanzato socialmente. Krypton è esploso e lui è dovuto migrare sul pianeta Terra. Ama talmente i principi del suo pianeta d’origine, che vorrebbe applicarli nel resto dell’Universo, compresa la Terra e più localmente nel Piccolo Stato di 61 chilometri quadrati. I suoi genitori lo salvarono mettendolo su una navicella che atterrò nella smal City, dove il bambino fu adottato da una coppia che lo chiamò Clark Kent. Crescendo, Clark scoprì di avere poteri straordinari grazie al sole giallo della Terra. Fra questi: una forza sovrumana, l’invulnerabilità quasi totale, il volo, la visione a raggi X e termica, il super udito, il soffio congelante e una velocità sovrumana. La sua unica debolezza è la Kryptonite: quella verde lo debilita e lo può uccidere, quella rossa altera la personalità, quella oro gli toglie i poteri in modo irreversibile.

Ecco perché ciò che dice Rete non può essere vero: nessuna contaminazione da kryptonite sta subendo Clark Kent, alias Super Ciacci che sta usando in pieno i super poteri per dare a tutti i giovani l’opportunità di una casa pagando un affitto ragionevole, o un mutuo abbordabile. Con il soffio ha congelato gli interessi per i prossimi trent’anni, con la super vista ha selezionato gli appartamenti non occupati inserendoli in due liste di virtuosi e non, affinché chi li dà in affitto ai giovani ha forti agevolazioni. Infine, con la super forza intende costruire edilizia popolare affinché tutti, ma proprio tutti possano avere una propria casa, magari con la cooperazione e la solidarietà intergenerazionale.

L’acerrimo nemico Lex Luthor Santi-hor, il kriptoniano General Zeppa Zod e il tiranno di Apokolips Dark Zenzini, sono però in agguato e cercano di fermare Super Ciacci. Ma non ci riusciranno. Parola d’onore.



