Libera: "Legge Sviluppo: prime risposte ai giovani sammarinesi"

Da tempo in nostro Stato non offre ai propri cittadini nuove opportunità per immaginarsi un lavoro. Facile e scontata è l’espansione, tornata ormai a livelli insostenibili, della Pubblica Amministrazione, mentre il settore privato, sempre più si orienta nella scelta di personale transfrontaliero. Ci sono tanti giovani, con spiccate professionalità, che vorrebbero applicare le proprie competenze al servizio dell’economia del Paese, ma sono frenati in questo da quattro espliciti motivi: 1 – Il peso di misure burocratiche e impositive che autotutelano chi è già occupato (o pensionato) oppure generano adempimenti in un circolo vizioso teso a fornire i motivi dell’esistenza di sempre nuovi uffici pubblici; 2 – l’arretramento tecnologico che genera alle realtà sammarinesi impedimenti nell’uso di sistemi di gestione ormai prevalenti sia nel campo della circolazione delle merci (es.: Amazon), sia in quello dei pagamenti (es.: SumUp, PayPal); 3 – la mancata regolazione di settori divenuti ormai strategici quali quelli della cinematografia, dei diritti d’autore, della ricerca non solo scientifica; 4 - la generazione di una sorta di oligopolio nella fornitura di servizi e nell’accesso alle opportunità offerte dal settore pubblico allargato (Pa, aziende di Stato, Iss, Università). La legge sviluppo, licenziata dalla commissione Finanze venerdì scorso, non è stata ancora in grado di affrontare la complessità dei temi che sarebbero necessari per risolvere la maggior parte dei problemi che abbiamo analizzato, ma inizia a dare alcune significative risposte. Libera è da tempo fortemente impegnata su alcuni fronti ed è soddisfatta che alcune proposte siano state finalmente recepite: a) Relativamente al punto 1), viene tolto alle piccole imprese (con fatturato inferiore ai 40 mila euro) il vincolo di sottostare a prescrizioni contributive insostenibili, come l’obbligo di pagare contributi su minimi di reddito che non vengono conseguiti, e l’impegno di elaborare una vera e propria normativa che faciliti le PI nei rapporti con la PA evitando l’obbligo di rivolgersi sempre e comunque a professionisti; b) Relativamente al punto 3), il Governo è impegnato a definire regole che possano consentire e favorire gestioni sia nel settore dell’industria cinematografica che in quello del diritto d’autore aprendo di fatto il Paese a realtà in cui in particolare i giovani hanno la possibilità di esprimere le proprie competenze; Tanto c’è ancora da fare per affrontare le altre questioni aperte, ma alcuni segnali stanno emergendo. Fra questi l’impegno dello Stato di valorizzare il più grande gioiello archeologico situato in Repubblica, la villa gota di Domagnano che potrà rappresentare una fortissima attrattiva per i visitatori, ma anche generare opportunità per quei giovani che scelgono la formazione in campo umanistico.

C.s. Libera – San Marino

