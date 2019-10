Libera nasce in discontinuità con la prima parte di Legislatura e in continuità con il percorso di riappacificazione e nuovo metodo portato avanti da una componente rilevante dell’ex maggioranza. Nuovo metodo, maggiore condivisione, no allo scontro, sì all'interesse generale del Paese e risultati concreti. Pertanto condividiamo le considerazioni di M.I.S. e siamo pronti a lavorare insieme sulla proposta programmatica che dovrà fare la differenza in prospettiva. Libera guarda al futuro e sarà garante che una linea politica improntata al rispetto delle regole, al primato della politica e alla valorizzazione della nostra unicità verrà portata avanti. Libera è una piattaforma aperta che rispetta la storia di ogni gruppo politico che ha deciso di confluirne all'interno ma che guarda con attenzione alle tante persone, donne, uomini, lavoratori, imprenditori, artigiani, agricoltori, liberi professionisti che hanno apprezzato il nostro Manifesto e che stanno contribuendo alla proposta programmatica di Libera, un vero business plan per la San Marino dei prossimi anni. Speranza, entusiasmo, pragmatismo, confronto ed idee chiare: su queste basi cresce Libera quale interlocutore credibile per il Paese.

Comunicato stampa

Libera San Marino