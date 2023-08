Libera: Nuovo Ospedale: altro incarico da 500.000 euro, ma ci rendiamo conto?

Considerato l’avviso internazionale esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di un incarico professionale per la progettazione preliminare del nuovo Ospedale della Repubblica di San Marino pubblicato recentemente con scadenza l’11 Settembre per un valore stimato della progettazione preliminare del presente Avviso di 500.000 euro ; Considerati gli incarichi di consulenza economica attribuiti in questa legislatura per la realizzazione del nuovo Ospedale, in particolare ricordiamo la delibera del Congresso di Stato n.1 del 5 Novembre 2020 e le seguenti, che hanno portato ad un esborso di svariate centinaia di migliaia di euro; Considerata la delibera n. 21 del 25 Luglio 2022, con la quale il governo ha dato il via libera alla "collaborazione con lo studio Pagnoni Vita Ingegneri e Associati di Roma" per il "completamento dell'analisi strutturale e per la redazione della relazione sulla vulnerabilità sismica dell'Ospedale di Stato" al costo massimo di 300 Mila euro; Considerato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 nuovi medici di famiglia deliberato nella riunione del Comitato Esecutivo ISS del 10 Agosto 2023

Si interpella il Governo per conoscere:

- Quali siano state le risultanze delle precedenti consulenze assegnate per la progettazione del Nuovo Ospedale; Quali siano state le risultanze della collaborazione partita nel 2018 con il Politecnico di Milano e la relativa documentazione prodotta; - Quali siano le risultanze della collaborazione prevista dalla delibera n.21 del 25 Luglio 2022 citata in premessa e si richiede documentazione relativa prodotta; - Per quale ragione si è valutato di procedere con l’avviso internazionale esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nonostante tutte le consulenze ed iniziative svolte in questa legislatura sul nuovo Ospedale; Per quale ragione l’avviso internazionale ha una scadenza particolarmente ravvicinata (11 Settembre e settimana di ferragosto) nonostante la complessità del progetto e il valore stimato dell’incarico professionale; - A quanto ammontano, complessivamente, le spese preliminari, di consulenza, effettuate in questa legislatura per la progettazione del Nuovo Ospedale; - Se ci sia realmente la volontà di portare avanti il progetto del Nuovo Ospedale o vi sia solo un intento propagandistico nelle iniziative intraprese in questa legislatura, ivi compreso l’’ultimo avviso internazionale, che però portano a ingenti spese per il nostro Paese; - Se corrisponde al vero che negli ultimi 2 bandi di concorso per i medici di base è stato assunto un solo nuovo medico di base; - Se, alla luce del nuovo bando per i medici di famiglia e visti i precedenti esiti, non si creda più urgente lavorare per migliorare le condizioni a livello previdenziale dei nostri medici al fine di rendere più attrattivo il nostro sistema sanitario; -quali risultati hanno portato le interlocuzioni che il Direttore Generale Bevere ha avuto a Roma con i vari organismi competenti per la soluzione del problema relativo al cumulo contributivo con l'Italia. Si richiede risposta scritta.

Cs - Libera

