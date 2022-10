Libera: ora basta

La situazione sociale ed economica di San Marino è drammatica e il Governo è più impegnato a guardare al suo futuro politico che a quello del Paese. Si continua a fare debito gettandolo in spesa corrente, che è aumentata di 40 milioni ancora come da ultimo assestamento di bilancio, e per coprire i buchi nelle banche. La sanità vive un quadro desolante: è venuto a mancare anche il senso di appartenenza da parte degli operatori sanitari viste le scelte scellerate di Ciavatta. Criticità nella medicina di base, in alcuni reparti strategici, ortopedia su tutti, nonostante continuino le consulenze e le spese poco funzionali al nostro Istituto per la Sicurezza Sociale. Come se non bastasse, oltre all’impoverimento dei servizi, dobbiamo commentare un impoverimento del Paese. Si riduce il potere d’acquisto, aumentano le bollette nonostante gli annunci roboanti del Governo smentiti nei fatti, viene bocciato il bonus da 1 milione di euro (in Italia in proporzione si investe 50 milioni) proposto da Libera per supportare le famiglie in difficolta per via della crisi energetica, si riduce lo sconto sulla SMaC sui carburanti e nulla si fa sulle riforme strutturali, visto che gli interventi su pensioni e lavoro proposti dall’Esecutivo rinviano solo le problematiche non le affrontano. Nonostante tutto questo la priorità del Governo e’ la poltrona. Dimissioni non irrevocabili, boutade in conferenza stampa con successive ridicole scuse, ammucchiate socialiste e sparate da campagna elettorale perchè l’obiettivo sono le prossime elezioni e non il futuro del Paese. Libera non ci sta e dopo tre anni di opposizione responsabile, dopo i pessimi risultati di questo Esecutivo chiama a raccolta i cittadini per coinvolgere tutta la popolazione su un progetto alternativo e sostenibile per il Paese, differente rispetto a quello portato avanti dal Governo. Di questo e della situazione attuale parleremo domani sera alla sala Montelupo di Domagnano dalle ore 21 nella prima serata pubblica organizzata da Libera con esponenti politici del Consiglio Grande e Generale.

