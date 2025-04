Libera, Papa Francesco: “L’audacia della pace”

Libera, Papa Francesco: “L’audacia della pace”.



“L’audacia della pace” questo il consiglio di un uomo capace di avvicinare tutti promuovendo valori universali, un vero leader, l’unico ancora in grado di far prevalere la razionalità sulla smania di potere che sta facendo regredire il Mondo.

I messaggi di Papa Francesco sono stati forse inascoltati dai potenti, ma hanno fatto in modo che i principi sui quali l’umanità stava fondando il proprio futuro non fossero dimenticati, mantenendo acceso il fuoco della pace a cui ci si dovrebbe uniformare.

Non è così oggi, mentre stiamo vivendo una delle più gravi crisi valoriali della modernità che prelude alla guerra. La politica ha ormai abbandonato il riferimento agli ideali, l’informazione si schiera, in gran parte, e rinuncia al proprio ruolo della ricerca della verità, le istituzioni per insofferenza stanno perdendo il loro spirito democratico.

In questo clima le grandi potenze stanno ridisegnando i confini della loro influenza e l’instabilità che ne consegue è alimentata dai nazionalismi.

Stanno saltando tutte le convenzioni che i popoli avevano definito dopo la tragedia della seconda guerra mondiale e le Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e tutte le agenzie che hanno perseguito unità, solidarietà e giustizia stanno perdendo efficacia.

Si pensi solo alla Corte di Giustizia e alle sue deliberazioni sbeffeggiate dai capi di governo, incapaci ormai di fermare perfino la furia omicida di soggetti come Netanyahu.

Bergoglio ha combattuto con tutte le sue forze per impedire questa decadenza. Proprio ieri ha definito la situazione di Gaza “ignobile”. Speriamo sia riuscito almeno a rallentare la follia dei nazionalisti che stanno inevitabilmente portando l’umanità vicina al terzo e ultimo conflitto.

Libera si stringe al dolore di tutti coloro che, credenti e non, sanno di aver perso con Papa Francesco la voce più autorevole e saggia del presente.



Comunicato stampa

Libera – San Marino

