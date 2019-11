Libera, PDCS, Rete, NPLR e Elego sul tavolo istituzionale

Dopo quasi due mesi di confronti tra le forze politiche, sociali ed economiche, nonostante non siano state superate tutte le diversità di vedute sull'articolato, è stato depositato, dalla Segreteria di Stato competente, il progetto di legge di Bilancio previsionale dello Stato. Il progetto, che nasce in un lasso di tempo limitato esoprattutto in una fase di ordinaria amministrazione essendo il Consiglio Grande e Generale sciolto, ha l'obiettivo di evitarel'esercizio provvisorio per lo Stato e questo può essere reso possibile essendo già avvenuto il confronto tra tutte le suddette componenti. Il confronto è stato utile a tutte le parti avendo reso possibile un dibattito diretto, probabilmente mai avvenuto prima, con i responsabili di vari Uffici Pubblici e delle Aziende ed Enti di Stato, modalità questa che ha sicuramente favoritola conoscenza e la consapevolezza del momento delicato che la Repubblica sta attraversando e delle risorse effettive di cui dispone. I firmatari del presente comunicato auspicano pertanto che il livello del confronto con le parti sociali ed economiche possa mantenersi nella prossima legislatura anche per ricercare la migliore sintesi sulle riforme di cui il Paese ha bisogno. Ora la parola passa alle parti politiche che in aula Consigliare dovranno adoperarsi per dibattere ed approvare la legge di bilancio.

Comunicato stampa

Libera, Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimeto Rete, Noi per la Repubblica, Elego.