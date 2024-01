Libera: per debiti e spese inutili ci sta rimettendo la salute dei cittadini

Libera: per debiti e spese inutili ci sta rimettendo la salute dei cittadini.

Proprio ieri denunciavamo la gravità della situazione all’Iss e il fatto che, talvolta senza accorgersene e questa è la cosa più preoccupante, si sta portando la cittadinanza a rivolgersi al servizio privato, privando di fatto i più deboli, soprattutto gli anziani e i più disagiati, delle cure primarie, venendo meno al mandato sociale dell’ISS. Per spese inutili e forsennato debito pubblico ci sta rimettendo la salute dei cittadini. Vogliamo per esempio, purtroppo, ricordare: il nucleo di valutazione , osservatorio epidemiologico, il robot, le costosissime valutazioni antisismiche, le decine di consulenze, le nomine di direttori rapidamente eclissatisi. Per non parlare di altre proposte che sono state bloccate anche grazie all’attività di denuncia della nostra forza politica essendo chiaramente insostenibili per la nostra realtà come il comitato tecnico scientifico o l'odontoambulanza. Tutto questo e’ avvenuto con la gestione Bevere e di una politica, Dc-Rete, accomodante ed in balia di scelte poco funzionali per il nostro Paese, alcune addirittura dannose. Intanto però non sappiamo più nulla riguardo al nuovo atto organizzativo, ai nostri progetti di legge su inclusione lavorativa e vita indipendente per le persone con disabilità, al medico e infermiere di famiglia che continuano tra l’altro a lavorare in centri sanitari fatiscenti e si sperpera denaro in consulenze per il nuovo Ospedale, al riconoscimento delle carriere dei medici, al riscatto degli anni universitari, alle scelte strategiche in campo sanitario dove oltre all’implementazione del comparto amministrativo oggi urge più che mai una visione in ambito sanitario e socio sanitario. Libera chiede, per questo, la convocazione urgente della Commissione Consigliare preposta per un riferimento immediato del Governo su una situazione non più sostenibile e lavorerà per un cambio radicale all’interno dell’Iss valorizzando le esperienze e le professionalità presenti nel nostro Istituto per la Sicurezza Sociale.

Libera

Gruppo di Lavoro Nuova Giustizia Sociale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: