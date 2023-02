Libera: “Piano Casa San Marino”, una necessità non più rinviabile

Un recente approfondimento della redazione della nostra televisione di Stato, evidenzia e descrive dettagliatamente “l’emergenza casa” nel nostro Paese. A fronte di migliaia di immobili che risultano non occupato o comunque “sfitti”, nella Repubblica di San Marino è sempre più difficile trovare un alloggio da acquistare o solamente da affittare. Come da noi sottolineato più volte, questa problematica ricade in primo luogo sui giovani che riscontrano sempre più difficoltà a emanciparsi dalla famiglia di origine individuando un’abitazione a prezzi sostenibili.

Molteplici le cause che hanno generato questa situazione, dalla crisi del settore edilizio alla difficoltà di accesso al credito bancario (che in Repubblica è erogato a tassi notevolmente superiori a quelli che si possono reperire in Italia), dalla complessità di accedere al “mutuo prima casa” fino a una diffusa ritrosia nei proprietari nell’affittare appartamenti che rimangono così vuoti.

Libera ha denunciato il problema, oramai da diversi anni, portando all’attenzione del Consiglio Grande e Generale e di tutto il Paese una serie di proposte che, tra le altre cose, prevedono:

- Istituzione di un Registro per gli immobili a disposizione delle famiglie che dà diritto ad agevolazioni fiscali per il proprietario e relativa tassazione per gli immobili sfitti che non aderiscono a tale registro;

- Iniziativa di edilizia sociale per gli immobili legati ai grandi NPL

- Tavolo di confronto che coinvolga politica, forze sociali, agenzie immobiliari e istituti di credito

- Revisione della legge sul “Mutuo prima Casa” con semplificazione delle modalità di accesso al contributo statale.

Inoltre, durante l’esame dell’ultima Legge di Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023, Libera ha proposto un emendamento, poi condiviso da tutte le Forze politiche e approvato in Consiglio, che semplifica le procedure per l’accesso al “Mutuo Prima Casa”.

La possibilità di poter disporre di un’abitazione a prezzi accessibili è un bisogno sempre più sentito dai nostri concittadini e l’emergenza casa deve essere considerata una priorità assoluta per chi governerà San Marino nei prossimi anni e deve divenire un elemento centrale di un Progetto Paese drammaticamente assente da troppi anni.



