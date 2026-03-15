Libera: "Più risorse destinate alla ristrutturazione delle scuole"

Libera: "Più risorse destinate alla ristrutturazione delle scuole".

Libera accoglie con favore il lavoro portato avanti dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente sul fronte della manutenzione e dell’attivazione dei cantieri sul territorio, con particolare attenzione agli interventi sugli edifici scolastici. Abbiamo sempre sostenuto con convinzione la necessità di destinare risorse importanti alla manutenzione delle scuole. Le strutture scolastiche, infatti, non sono semplicemente edifici pubblici, sono i luoghi in cui crescono i nostri figli, in cui trascorrono gran parte delle loro giornate e in cui si costruisce il futuro della nostra comunità. Per questo riteniamo particolarmente significativo il forte incremento delle risorse destinate alla ristrutturazione delle scuole: 855.000 euro stanziati per il 2026 e una previsione di 1.600.000 euro per il 2027, quasi il doppio rispetto agli anni precedenti. Un investimento che mette al centro la sicurezza, la qualità degli ambienti educativi e il benessere dei bambini. In Libera abbiamo più volte ribadito come la manutenzione degli edifici scolastici debba essere considerata una priorità assoluta. Scuole sicure, curate e accoglienti rappresentano una garanzia per gli studenti, ma anche una risposta concreta alle famiglie che ogni giorno affidano con fiducia i propri figli alla comunità educativa. Questo impegno assume un valore ancora più importante alla luce dei cambiamenti che stanno interessando il sistema scolastico sammarinese, come ad esempio l’estensione del periodo di apertura dei centri estivi. Strutture adeguate e ben mantenute diventano quindi fondamentali per garantire servizi sempre più continui e di qualità per bambini e famiglie. Inoltre, la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente sta portando avanti con continuità un’importante attività di monitoraggio e attivazione dei cantieri sul territorio, trasformando gli stanziamenti di bilancio in interventi concreti. Accanto alle opere pubbliche già finanziate negli anni passati, è stato intensificato il lavoro sulle piccole opere e sulla manutenzione diffusa, interventi fondamentali per garantire nel tempo la qualità e la sicurezza del territorio. Parallelamente proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza del territorio, con opere su frane, torrenti e consolidamenti che rafforzano il percorso di prevenzione e tutela ambientale. Per Libera questo è il metodo giusto, trasformare le risorse pubbliche in interventi utili per i cittadini. Una direzione che contribuisce a rendere San Marino un luogo più sicuro, più curato e più attento ai bisogni delle famiglie.

C.s. - Libera – San Marino

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