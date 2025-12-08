Libera plaude alla Segreteria al Lavoro per il rinnovo del portale Labor

Libera esprime soddisfazione per le importanti innovazioni introdotte dalla Segreteria di Stato per il Lavoro nel Portale Labor, lo strumento digitale attraverso cui cittadini, imprese e professionisti gestiscono le principali procedure legate al mercato del lavoro sammarinese. Il portale — accessibile tramite pa.sm e gov.sm — è stato completamente rinnovato dal punto di vista tecnologico, diventando un sito pienamente responsive e quindi fruibile in modo ottimale da qualsiasi dispositivo, sia desktop che mobile. Un passo avanti che va nella direzione della modernizzazione dei servizi pubblici, garantendo maggiore accessibilità e semplicità di utilizzo. Tra le novità più rilevanti si segnala il potenziamento della sezione dedicata a domanda e offerta di lavoro, che ora consente candidature rapide e immediate, agevolando l’incontro tra lavoratori e aziende. Un miglioramento concreto che risponde alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico e digitale. Libera considera questi interventi un segnale positivo di attenzione verso l’efficienza della Pubblica Amministrazione e verso strumenti che possono realmente facilitare cittadini e imprese. L’auspicio è che questo percorso prosegua con ulteriori investimenti nell’innovazione e nella digitalizzazione, pilastri imprescindibili per un Paese moderno e competitivo.

C.s. Libera – San Marino










