Libera plaude alla Segreteria al Lavoro per il rinnovo del portale Labor

8 dic 2025
Libera esprime soddisfazione per le importanti innovazioni introdotte dalla Segreteria di Stato per il Lavoro nel Portale Labor, lo strumento digitale attraverso cui cittadini, imprese e professionisti gestiscono le principali procedure legate al mercato del lavoro sammarinese. Il portale — accessibile tramite pa.sm e gov.sm — è stato completamente rinnovato dal punto di vista tecnologico, diventando un sito pienamente responsive e quindi fruibile in modo ottimale da qualsiasi dispositivo, sia desktop che mobile. Un passo avanti che va nella direzione della modernizzazione dei servizi pubblici, garantendo maggiore accessibilità e semplicità di utilizzo. Tra le novità più rilevanti si segnala il potenziamento della sezione dedicata a domanda e offerta di lavoro, che ora consente candidature rapide e immediate, agevolando l’incontro tra lavoratori e aziende. Un miglioramento concreto che risponde alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico e digitale. Libera considera questi interventi un segnale positivo di attenzione verso l’efficienza della Pubblica Amministrazione e verso strumenti che possono realmente facilitare cittadini e imprese. L’auspicio è che questo percorso prosegua con ulteriori investimenti nell’innovazione e nella digitalizzazione, pilastri imprescindibili per un Paese moderno e competitivo.

C.s. Libera – San Marino





