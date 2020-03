Libera “Porre fine ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze”

In occasione dell’8 marzo, noi donne sostenitrici di Libera, assieme agli uomini che ci accompagnano nelle lotte per il raggiungimento della parità di genere, poniamo l’accento sul target 5.1 dell’Agenda 2030: “Porre fine ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze”. Per l’occasione abbiamo pubblicato un manifesto che troverete nel corso della prossima settimana sulle plance pubbliche. Inoltre, il Coordinamento di Libera ha attivato il gruppo di lavoro sull’Obiettivo n° 5 “Parità di Genere” dell’Agenda 2030. Il primo tema affrontato dal gruppo è stato già portato a termine con l’elaborazione e il deposito di un PdL di modifica alla Legge sulle Unioni Civili, volto a superare alcune discriminazioni nell’applicazione della norma, segnalate dai cittadini stessi. La data dell’8 marzo nasce dalla necessità di promuovere un cambiamento nella società che favorisca e realizzi per le donne un ruolo paritario e centrale in ogni settore, nella vita politica, professionale, famigliare e sociale. L’equilibrio dei ruoli determina maggiore ricchezza di idee, rispetto, comprensione ed equità e, di conseguenza, minori conflitti. Il gruppo di lavoro si sta ora concentrando sui temi della maternità consapevole e interruzione volontaria di gravidanza, insieme al miglioramento del welfare dedicato a neo mamme e neo papà. Riteniamo, infatti, che siano due facce della stessa medaglia e, se da un lato occorre depenalizzare l’aborto considerandolo come scelta di ultima istanza, è necessario mettere in campo tutte le agevolazioni e i sostegni possibili per accogliere nuove vite ed energie nella nostra comunità e il congedo per paternità è uno di questi sostegni. La strada per porre fine alle discriminazioni è ancora lunga e comprende una serie di traguardi che coinvolgono le donne e gli uomini, indipendentemente dal loro ruolo sociale e familiare. Per chi desiderasse avere maggiori informazioni o portare il proprio contributo, può scriverci a info@libera.sm LIBERA



