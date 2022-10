Libera propone il bonus bollette per le famiglie in difficoltà

Libera propone il bonus bollette per le famiglie in difficoltà.

Libera nell’ambito dell’ assestamento di bilancio ha proposto un emendamento per supportare le famiglie in difficoltà alla luce del caro bollette. Ecco il testo della proposta: “Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico e del gas è istituito il bonus bollette. Il bonus bollette e’ applicato direttamente mediante uno sconto percentuale nella bolletta. Lo sconto e’ progressivo in base allo stato economico della famiglia e viene disciplinato da apposito Decreto Delegato da emanarsi entro il 30 Novembre 2022. A beneficiare del bonus bollette sono le famiglie in uno stato di effettivo bisogno accertato attraverso lo strumento normato dal Decreto Delegato 20 Maggio 2019 n.80 “Indicatore della condizione economica per l’equità - ICEE” Nell’assegnazione del bonus bollette il Congresso di Stato, le Commissioni preposte e l’Amministrazione Pubblica e delle Aziende Pubbliche sono tenute all’applicazione immediata dei criteri previsti dal Decreto Delegato 20 Maggio 2019 n.80 Il bonus bollette e’ erogato direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto nell'anno 2022 Lo stanziamento previsto per il bonus bollette e’ di euro 1.000.000 (milione)”

Libera

