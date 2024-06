Libera/PS e PSD determinati a contribuire alla formazione del nuovo governo

Nella giornata di ieri, sono stati avviati i primi colloqui fra le coalizioni DC, AR e Libera/PS e PSD. Durante l'incontro, Libera/PS e PSD hanno sottolineato che non sono semplicemente due partiti alleati, ma un progetto politico integrato e di prospettiva che si è imposto come l'unico riferimento della sinistra sammarinese. Le elezioni hanno segnato la fine dei movimenti antipolitici, che a sua volta ha favorito l'incremento delle espressioni politiche tradizionali. Nonostante la differenza di otto seggi tra le due coalizioni, Libera/PS e PSD sono determinati a contribuire alla formazione del nuovo governo, per evitare di disperdere la forza riformatrice che si è creata. La partecipazione al governo, però, deve essere significativa e sostanziale. Occorre dunque trovare delle convergenze solide con DC e AR per costruire un programma di governo capace di affrontare le sfide attuali. I punti su cui si è concentrata l'attenzione sono: accordo di associazione con l’UE, sanità, territorio e debito estero. L’accordo di associazione con l’UE rappresenta una svolta cruciale nel processo di trasformazione del paese. Per storia, qualità e identità, Libera/PS e PSD sono certi di poter contribuire in modo favorevole alla realizzazione di questo importante processo di integrazione. La sanità è una priorità assoluta. La pandemia ha messo in luce le debolezze del sistema sanitario, aggravate da scelte passate dettate dal populismo, che seppur puntavano a preservare il principio universalistico, hanno finito col comprometterne la sostenibilità. Occorre adottare un approccio più razionale e pragmatico, garantendo realmente la gratuità, la velocità e la qualità del servizio. Occorre, inoltre, un cambio totale nell’apparato manageriale dell’ISS. Il territorio deve essere valorizzato nei suoi aspetti ambientali, paesaggistici e funzionali, integrando questi valori con una politica economica sostenibile. Occorre rilanciare il settore immobiliare, un grande volano economico, garantendo spazi adeguati alle realtà produttive e risposte alle esigenze abitative, con logiche non speculative, ma orientate alla qualità di vita e alla socialità. Per quanto riguarda il debito estero, è necessario dotare l’amministrazione degli strumenti necessari per gestire le emissioni dei titoli e le relazioni con i mercati finanziari. Alla politica spetta unicamente la responsabilità di decidere l’eventuale entità del debito, che dovrà essere impegnato esclusivamente a investimenti produttivi in infrastrutture e servizi capaci di stimolare la crescita economica del paese. Per Libera/PS e PSD è fondamentale instaurare un metodo di governo basato su una forte collaborazione tra i partiti di maggioranza. Oltre alle specifiche attribuzioni delle Segreterie di Stato, è essenziale una condivisione delle scelte, soprattutto sui temi principali. La coalizione Libera/PS e PSD è pronta ad approfondire questi temi con la DC e AR, cercando le convergenze necessarie per formare una maggioranza solida e stabile. È un compito difficile ma fondamentale per dare al Paese un governo all’altezza delle aspettative.

c.s. Libera/PS PSD

