Libera: "Quanti sono gli immobili sfitti in Repubblica?"

I sottoscritti Consiglieri, tenuto conto delle crescenti difficoltà economiche di molte famiglie sammarinesi a causa: - della crescita esponenziale che ha registrato negli ultimi anni 10/15 anni il costo degli affitti di appartamenti nella Repubblica di San Marino ; - dell’erosione del potere d’acquisto dei salari dovuto all’inflazione; - dei rincari delle bollette conseguenti agli aumenti dei costi dell’energia; - dell’aumento dei tassi d’interesse e conseguentemente delle rate dei mutui; ritenendo utile conoscere l’effettiva disponibilità di appartamenti sfitti in territorio al fine di comprendere le ragioni dell’asfissia che l’offerta nel mercato degli affitti, storicamente, ha avuto a San Marino; interroga il Governo per richiedere: - quale risulti a catasto il numero totale di unità immobiliari destinate ad abitazione e, se possibile, la loro suddivisione per categorie e classi; - quale risulti il numero di unità immobiliari accatastate come rustici e, se possibile, la loro suddivisione per categorie e classi; - quale sia il numero di nuclei famigliari residenti in territorio e, se possibile, la loro suddivisione per tipo di residenza (tipiche e atipiche); - quale sia il numero di nuclei famigliari soggiornanti in territorio e, se possibile, la loro suddivisione per tipo di permesso di soggiorno (lavoro, studio, altro); In merito a quanto sopra si richiede risposta scritta.

Cs - Libera